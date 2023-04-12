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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسلة القاهرة الإخبارية ببغداد: اتفاقية الربط الكهربائي الثلاثية تحمل في طياتها مزيدًا من التعاون

إتفاقية العراق
إتفاقية العراق

قالت هبة التميمي، مراسلة “القاهرة الإخبارية” من العاصمة العراقية بغداد، إن اتفاقية الربط الكهربائي بين كل من مصر والعراق والأردن جاءت بعد دراسات لمختلف الجوانب، مشيرة إلى أن الاتفاق يحمل في طياته مزيدًا من التعاون بالعديد من المجالات وسيواصل العراق مساعيه الكبرى لتطوير ملف الطاقة، والعمل على تعزيز شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وإيقاف هدر الغاز، بما يسمح له بتعظيم إيراداته وتحقيق المنفعة الاقتصادية للبلاد.

وأضافت أن العراق بحاجة ماسة لمثل هذه الشراكات، بالأخص تلك التي تتعلق بالربط الكهربائي والاستثمار والتجارة، موضحة أن العراق يمكنه الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، بما يسهم في إنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها.

وحول مسألة هدر الغاز، أكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية» في بغداد، أن الحكومة العراقية تعكف على إنهاء هذه المشكلة، والتي لا تتناسب مع قيمة العراق كأحد مصدري النفط الكبار حول العالم.

وذكرت أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد تناول أهمية إيقاف هدر الغاز المصاحب، ومن ثم توجيهه لتحقيق الاستفادة الاقتصادية منه محليًا، لا سيما وأن العراق يستورد كميات كبيرة من الغاز.

الكهرباء الأردن استثمار بغداد العراق مصر

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