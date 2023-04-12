شملت نساء بارزات.. بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

نشر موقع الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تحديثا يضمن توسيع قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا شملت 11 بندا جديدا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، فرضت المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أوكسانا مارتشينكو، وكذلك ناتاليا يفكوشنكوفا زوجة رجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكوف، وأبنائه فيليكس وتاتيانا.

وإضافة إلى ذلك، تم فرض قيود على الدخول إلى المملكة المتحدة وتوفير خدمات الائتمان وتجميد الأصول في حالة اكتشافها ضد غولنارا كريموفا ابنة السيناتور سليمان كريموف.

كما أدرجت الحكومة البريطانية الشركة الروسية USM Holdings Limited المرتبطة برجل الأعمال أليشير عثمانوف على القائمة السوداء.