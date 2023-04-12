عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شملت نساء بارزات.. بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

بريطانيا وروسيا
بريطانيا وروسيا

نشر موقع الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تحديثا يضمن توسيع قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا شملت 11 بندا جديدا.

 

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، فرضت المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أوكسانا مارتشينكو، وكذلك ناتاليا يفكوشنكوفا زوجة رجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكوف، وأبنائه فيليكس وتاتيانا.

 

وإضافة إلى ذلك، تم فرض قيود على الدخول إلى المملكة المتحدة وتوفير خدمات الائتمان وتجميد الأصول في حالة اكتشافها ضد غولنارا كريموفا ابنة السيناتور سليمان كريموف.

 

كما أدرجت الحكومة البريطانية الشركة الروسية USM Holdings Limited المرتبطة برجل الأعمال أليشير عثمانوف على القائمة السوداء.

المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بريطانيا روسيا القائمة السوداء عقوبات ضد روسيا العقوبات ضد روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

ريهام عبدالغفور تطلق سهامها: معنديش مشكلة في أدوار الإغراء.. برفض الشغل مع ابني.. ونور الشريف شافني فاشلة

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

بسبب غرامة الزمالك.. تعليق ورسالة غامضة من كهربا| شاهد

بعد وفاة مدير بنك.. واقعة جديدة لكلب يعقر محاسبا وشقيقته في الجيزة

تذبذب قوي في سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

2800 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

موضوعات متعلقة

مجلس الحوار الوطني يرحب بدعوة وزير المالية لإجراء نقاش حول الموازنة الجديدة

متى يفقد الدولار هيمنته على النظام النقدي الدولي؟.. 4 أسباب ترجح انخفاضه

لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.. اللواء هشام آمنة: رئيس الوزراء يصدق على الحركة السنوية للإدارة المحلية بإجمالي 125 قيادة في 25 محافظة

حركة تنقلات.. وزير التنمية المحلية للقيادات الجديدة: انزلوا الشارع وحلوا مشاكل المواطنين

بالأسماء.. تغيير ونقل 125 قيادة محلية جديدة بـ25 محافظة

عشقني في الضلمة.. اعترافات مثيرة لـ نورهان قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها| نص التحقيقات

تربية عين شمس تكرم المشاركين بتنظم القافلة التنموية بقرية طحانوب بالقليوبية

آر بوني جابرييل.. 15 معلومة عن ملكة جمال الكون 2022.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد موافقة النواب.. رسوم 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

الهلال الأحمر يواصل مبادراته خلال شهر رمضان بمساهمات متبرعين ومتطوعين

بيان عاجل من الكرملين بشأن تورط حلف الناتو في حرب أوكرانيا

الحكومة توافق على حافز إضافي لتوريد القمح ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه

رئيس الوزراء: سرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية لوحداتهم في بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة صيفية تنسف دهون البطن ولن تصاب بها بعد الآن.. تفاصيل

أول حالة وفاة بسبب إنفلونزا الطيور.. أعراض صادمة للفيروس

شاهد.. لحظة سقوط ناطحة سحاب على المارة

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

فيديو

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ