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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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احذروا الشتاء رجع.. الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار الرعدية| فيديو

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الأربعاء، استمرار الأجواء الشتوية، مشيرة لوجود أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة، نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، حيث تصل العظمي على القاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع وجود نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية.

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وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إنه خلال فترات الليل الأجواء تكون باردة على أغلب الأنحاء، وتصل الصغرى إلى 13 درجة مئوية، موضحة أن أمطار أمس مستمرة حتى الآن فى أغلب محافظات الجمهورية، لكنها متفاوتة الشدة تختلف من محافظة إلى محافظة أخرى.

وأضافت أن طقس اليوم سيشهد أمطارا متوسطة الشدة، وقد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرروا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد ورفح والعريش، أيضا تتقدم إلى المناطق الداخلية ولكن بكميات أقل، وقد تكون متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب البحري، وتمتد إلى القاهرة الكبرى حتى مساء اليوم، وخفيفة على محافظات شمال الصعيد، وبعض المناطق من جنوب سيناء.
 

 

 

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