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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، وأكدت أنه سيكون هناك أمطار، وعلى المواطنين عدم تخفيف الملابس.

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وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سيكون هناك انخفاض في الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، لافتة إلى أن هناك نشاطا للرياح يكون مثيرا للرمال والأتربة يوم الأربعاء على جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر.

 

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت  إن البلاد في فصل الربيع، والتي تشهد تقلبات كثيرة في اليوم الواحد.

 

أمطار يومي الثلاثاء و الأربعاء

 وكشفت خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك فرصا لـ سقوط الأمطار ستختلف من يومين ليوم، والوجه البحري سيتعرض لـ أمطار يومي الثلاثاء والأربعاء.

 

 

 

وقد حذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية،  جميع المواطنين من تصوير البرق والرعد، بالموبايل  أو الكاميرا، أو ملامسة أى أشياء معدنية، موضحة أن البرق و الرعد عبارة عن تفريغ لـ شحنات كهربائية، ويلتقى الموجب بالسالب فيظهر ما يظهر بالسماء من صوت وتفريغ لـ الشحنات التى تظهر بلون مضيء.

 

الوفاة في الحال

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الشخص من الممكن أن يتعرض للوفاة في الحال، بسبب التصوير، أو ملامسة أشياء معدنية.

ولفتت إلى أن الشرارة عندما تصل لـ الموبايل، يتوفى المصور فى لحظة، ولذلك نطالب المواطنين بتوخى الحذر.

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