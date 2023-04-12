صحة الشرقية: دورة تدريبية مكثفة لأطباء مستشفى الزقازيق على فصل البلازما للمرضى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه نظمت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، دورة تدريبية مكثفة لأطباء الكلى بمستشفى الزقازيق العام، على استخدام تقنية فصل البلازما (plasmapheresis) من خلال جهاز الغسيل الكلوي الدائم المستمر CRRT بريزمافليكس، في وجود الشركة الوكيل للجهاز، وبحضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ورئيس وحدة الغسيل الكلوي، وأخصائيي الكلي، ومدير عناية الطوارئ، ورئيس قسم القلب، ومدير القسطرة القلبية بالمستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تدريب الأطباء بالأقسام الطبية بالمستشفى علي جلسات فصل بلازما الدم للمرضى، حيث تقدم هذه الخدمة لمرضى الأمراض المناعية، وأمراض الدم المتعددة، كما يتميز جهاز بريزمافليكس CRRT بالقدرة على استخدامه لحالات القصور الكلوى الحاد المحجوزة بأقسام العنايات المركزة، أو التي تخضع لإجراء عمليات القلب المفتوح والقساطر القلبية، حيث يتيح عملية الغسيل الدموي ببطء شديد خلال مدة زمنية تصل إلى ٢٤ ساعة، مما يجنب المريض حدوث أعراض جانبية خطيرة مثل التأثير على ضغط الدم وغيرها.

وأوضح الدكتور هشام مسعود آن مستشفى الزقازيق العام قد استلمت جهاز البريزمافليكس خلال الفترة القليلة الماضية، بتكلفة تقديرية تخطت ٥٠٠ ألف جنيه، دعماً من المجتمع المدني، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الطبية تعد الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وإضافة قوية للمنظومة الصحية لخدمة مرضي العنايات المركزة، ويتم تقديمها لجميع المرضى سواء من خلال قرارات التأمين الصحي، أو قرارات العلاج علي نفقة الدولة.