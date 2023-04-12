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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يستقبل الاستثمارات الهاربة من أسواق السندات الأمريكية عقب تراجع العائد

صدى البلد

تنتظر أسعار الذهب اليوم الأربعاء بيانات التضخم الأمريكية ، لتي تصدر اليوم والتي تساهم بشكل كبير في قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مايو القادم.

 حيث يترقب الذهب أية إشارات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من الذروة، وفق جولد بيليون وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاع 0.3% ليتداول وقت كتبة التقرير عند المستوى 2010.17 دولار للأونصة.

 يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوى اليوم عند 2021.03 مقترباً من أعلى مستوى سجله منذ مارس 2022 خلال الأسبوع الماضي عند 2032.07 دولار للأونصة.

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وقال التقرير الفني لجولد بيليون ، إن الأنظار تتجه إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة خلال شهر مارس، والذي من المتوقع أن يشهد تراجع إلى المستوى 5.2% بأساس سنوي من القراءة السابقة 6%، ولكن قد نشهد ارتفاع في المؤشر الجوهري الذي يستثنى أسعار الطعام والطاقة بنسبة 0.5% مقارنة مع 0.4%.

الأسواق تسعر الذهب على استمرار انخفاض التضخم الأمر الذي يعني عدم حاجة البنك الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ليقوم في مايو المقبل بوقف دورة رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب وقد يدعم وتيرة صعود المعدن الأصفر 

وجد الذهب الدعم ضمن هذا السيناريو من تصريحات عضو الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري عن ركود محتمل هذا العام، ليشير إلي أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الإقراض بعد انهيار العديد من البنوك الأمريكية قد يؤديان إلى ركود محتمل هذا العام، لكنه رأى أن السماح للتضخم بالبقاء عالياً سيكون أسوأ على الأرجح.

القراءة الضعيفة للتضخم قد ترسل أسعار الذهب إلى ما فوق المستوى 2032 دولار للأونصة لتسجل أعلى مستوى جديد هذا العام، وذلك في ظل الحديث عن نمو ضعيف وصعود التوترات الجيوسياسية الأمر الذي يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.

وانخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية خلال جلسة اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، وذلك في ظل التوقعات بتراجع معدلات التضخم الأمر الذي يقلل من فرص قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في مايو.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية شهد انخفاض اليوم بنسبة 0.1% بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.4%، وفق gold Bullion ويأتي هذا التراجع في مستويات الدولار على الرغم من تعافي عوائد السندات الحكومية الأمريكية منذ بداية الأسبوع حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.2% كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بنسبة 4.7%.

وبشكل عام منحنى العائد على السندات الحكومية الأمريكية يظهر انخفاض غير معتاد الأمر الذي يدل على تراجع العائد على السندات طويلة الأجل مثل استحقاق 10 سنوات و20 سنة و30 سنة، مقارنة مع ارتفاع العائد على السندات ذات الاستحقاق القريب مثل 1 شهر وحتى عامين.

ومثل هذا التشوه في منحنى العائد يعتبر دليل واضح على عدم ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط والبعيد وتفضيلهم الاستثمارات قصيرة المدى مما يوفر لهم سرعة الهروب من السندات والتوجه لاستثمار آمن آخر وفي هذه الحالة سيفتح الذهب أبوابه لاستقبال الاستثمارات الهاربة من أسواق السندات الحكومية.

وأكد التقرير الفني جولد بيليون، أن انخفاض منحنى عائد السندات الحكومية أصبح علامة متشائمة على مستقبل النمو الاقتصادي الأمريكي، بعد أن تكرر هذا المشهد قبل كل أزمة واجهت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.

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