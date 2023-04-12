احتفالا بليلة القدر.. أمسية روحانية للإنشاد بأوبرا الإسكندرية

احتفالا بليلة القدر تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة الإنشد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك فى التاسعة والنصف مساء الاحد 16 إبريل على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

يتضمن البرنامج عدد من الاعمال الروحانية منها الإمام الأعظم لـ أحمد عبد الله ، أنا بمدح النبي لـ إيهاب توفيق ، عليك سلام الله لـ محمد الكحلاوي ، قل ادعو الله لـ كمال الطويل ، صلوا على المصطفى لـ عبد العظيم محمد ، باب السما مفتوح لـ مرسي الحريري ، يا نبينا الكريم - من نورك يا رب اهدينا لـ جمال سلامة ، يا إله الكون يا سندي من التراث الصوفي ، السلام عليك لـ ماهر زين ، المقبولة لـ سامي الحفناوي ، إلهي ما أعظمك لـ رياض السنباطي ، يا عاشق لـ محمد عبد الوهاب ، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي .. أداء هبه عادل ، سماح عباس ، أميرة أحمد ، آيات فاروق ، إيهاب ندا ، أشرف زيدان ، حسام صقر ومحمد عبد التواب .