شركة صينية تبتكر ChatAvatar يحول النصوص إلى شخصيات 3D

تتطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة جنونية، وكأن روبوت ChatGPT كان مجرد البداية لسيل من الأدوات الأخرى التي يمكنها أن تنافس بقوة وتتفوق عليه، من تكنولوجيا استنساخ الأصوات إلى تكنولوجيا التزييف العميق واختراع فيديوهات مفبركة لشخصيات عامة إلى تقنيات تحويل النصوص إلى صور.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص أطلقت شركة Deemos Technologies برنامجًا جديدًا يسمى ChatAvatar ، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد من نصوص كتابية تصف الوجوه، يترجم النصوص لشخصيات مجسمة.

ChatAvatar

يساعدك ChatAvatar على إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لشخصيات مجسمة فقط باستخدام بعض النصوص الكتابية التي تصف المواصفات العامة للشكل الذي تريده، تم تصميم البرنامج بشكل أساسي ليكون مدمجا ضمن ألعاب الفيديو ، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء أفاتارات مخصصة باستخدام الصور والميزات متعددة الوسائط .

يقدم برنامج ChatAvatar خيارات لوجوه متعددة كلها 3D مصنوعة مسبقا يمكن تعديلها بسهولة ، مما يجعل إنشاء الشخصيات ثلاثية الأبعاد أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

تم تصميم ChatAvatar ليتم دمجه ي نهاية المطاف مع الألعاب والأفلام والصناعات المختلفة في ميتافيرس metaverse ولكن بسعر معقول غير مبالغ فيه.

على الرغم من أن الأنسنة الرقمية أصبحت أكثر انتشارا خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن هناك العديد من القضايا التي يجب معالجتها قبل أن يتم تعميمها على نطاق واسع إذ تواجه عدد من التحديات.

قال دي وو ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Deemos لـ Pandaily "فيما يتعلق بمراحل ابتكار وتطوير هذه الشخصيات الرقمية، لا يوجد فرق كبير بين الوقت الحالي وقبل عامين أو ثلاثة أعوام ماضية، حيث لا تزال الصور الرمزية الرقمية تُستخدم في عملية إنتاج الأفلام والألعاب" ولكن أشار دي ، إلى أن تطوير الأجهزة المستخدمة أمر بالغ الأهمية لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أيضًا مراعاة المخاوف الأخلاقية المرتبطة بهذا النوع من التزييف، وهناك أيضا عامل تكاليف التطوير.

في الوقت الحالي، من المرجح أن تقتصر أداة ChatAvatar على أسواق الألعاب والأفلام ويصعب تحديد متى تسمح الظروف بالتطبيق على نطاق واسع.