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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الموانئ السعودية تحقق ارتفاعًا 21.14% في الحاويات القياسية

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن تحقيق موانئها ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر مارس لعام 2023 بنسبة 21.14% لتصل إلى 693,523 حاوية قياسية مقارنة بـ572,475 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022م، وذلك نتيجة للتطور الملحوظ في الكفاءة التشغيلية للموانئ.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” يأتي ذلك في إطار مستهدفات "موانئ" لتعزيز التجارة العالمية بعمليات موثوقة وفعَّالة وبيئة آمنة ومستدامة، مع خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائها لتعزيز الابتكار وتنمية القدرات الرائدة في الموانئ السعودية؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

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وشهدت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر مارس 2023م زيادة نسبتها 17.74% لتصل إلى 195,495 حاوية مقارنة بـ 166,045 حاوية في نفس الفترة من العام السابق، وأيضًا ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 37.05% لتصل إلى 224,221 حاوية مقارنة بـ162,876 حاوية في الشهر المقابل من عام 2022م.


وفي ذات السياق؛ سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 12.83% لتصل إلى 274,807 حاوية مقارنة بـ243,554 حاوية في شهر مارس لعام 2022م، وذلك نتيجة للتطورات التي عملت عليها "موانئ" وتطبيق أنظمة ذكية وخدمات لوجستية رائدة ذات كفاءة عالية.


وسجلت الموانئ السعودية خلال شهر مارس لعام 2023 زيادة نسبتها 5.81% في إجمالي الطنيات المناولة حيث بلغت 26,102,998 طن بضائع مقارنة بـ24,670,510 أطنان في الفترة المقابلة من عام 2022، حيث بلغت أحجام البضائع العامة 523,513 طن، والبضائع السائلة الصلبة 4,588,115 طن، والبضائع السائلة السائبة 13,594,542 طن.


وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر مارس لعام 2023 زيادة نسبتها 37.52% لتصل إلى 2,045,428 طنًا مقارنة بـ 1,487,327 طنًا في مارس لعام 2022م، وسجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 623,644 رأس ماشية وزيادة 496.26% مقارنة بـ 104,592 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م.


وسجل شهر مارس لعام 2023م استيراد 76,086 سيارة بزيادة 11.42% مقارنة بـ 68,287 سيارة في نفس الفترة من العام السابق، وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعًا نسبته 12.59% بنحو 984 سفينة مقارنة بـ 874 سفينة في مارس 2022، وأيضًا استقبلت الموانئ السعودية 104,575 راكبًا بزيادة 21.16% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 86,308 ركاب.


وتعمل "موانئ" على زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية بما يعزز موقعها في المؤشرات الدولية ويضعها على خريطة التجارة العالمية بالإضافة إلى ترسيخ الحضور الإقليمي وزيادة عدد خطوط الربط البحري برفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي.

المواد الغذائية الموانئ السعودية الحركة الملاحية التجارة العالمية وكالة الأنباء السعودية مواد الغذائية

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