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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال النصف الأول من رمضان.. الأسهم الإماراتية تستقطب 16 مليار درهم سيولة

الأسهم الإماراتية
الأسهم الإماراتية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 16 مليار درهم في النصف الأول من شهر رمضان مع تركزها بشكل رئيسي في أسهم "المالية" و"البنوك" و"العقار" و"الطاقة".

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، توزعت السيولة بواقع 12.9 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.97 مليار درهم في سوق دبي المالي. وجري التداول خلال النصف الأول من رمضان على نحو 3.56 مليار سهم منها 2.21 مليار سهم في سوق أبوظبي و1.35 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 204.5 ألف صفقة في السوقين.

 سوق أبوظبي 

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنهاية النصف الأول من شهر رمضان عند مستوى 9334.5 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9470.77 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية 6.2% ومؤشر الطاقة 0.45% والمواد الأساسية 4.53% والخدمات 0.95%.

وشهد سوق أبوظبي خلال النصف الأول من رمضان تنفيذ 32 صفقة كبيرة على عدد 119.5 مليون سهم بقيمة 204.8 مليون درهم شملت 28 صفقة على "أدنوك للغاز" بقيمة 168.5 مليون درهم و4 صفقات على "حياة للتأمين" بنحو 36.3 مليون درهم.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" النشاط خلال تلك الفترة مستقطباً سيولة بأكثر من 3.3 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 1.4 مليار درهم، ثم "الدار العقارية" 692.1 مليون درهم، تلاه "أدنوك للغاز" جاذباً نحو 687.8 مليون درهم، و"ملتيبلاي" 631.1 مليون درهم و"أبوظبي الأول" 521.8 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة خلال الفترة نفسها "أبوظبي الإسلامي" 9.96% و"أمريكانا" 8.42% و"أغذية" 6.7% و"بروج" 5.51% و"الياه سات" 4.65% و"فيرتيغلوب" 3.32% و"أدنوك للحفر" 3.18% و"أدنوك للغاز" 2.37% و"موانئ أبوظبي" 1.61% و"طاقة" 0.31%.

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سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال النصف الأول من رمضان بنسبة 0.65% أو ما يعادل 22 نقطة ليغلق عند مستوى 3414.6 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات 2.63% والاتصالات 0.6% والعقار 0.7% والسلع الاستهلاكية 0.31% والمالية 0.5%.

وشهد سوق دبي خلال النصف الأول من رمضان تنفيذ صفقة واحدة كبيرة على "بنك دبي التجاري" لعدد 400 ألف سهم بقيمة 1.66 مليون درهم.

وارتفع في سوق دبي خلال تلك الفترة، "مصرف عجمان" بنسبة 24% و"الأنصاري" 17% و"أمانات القابضة" 1% و"سوق دبي المالي" 5% و"الإمارات دبي الوطني" 3.1% و"ديوا" 3% و"إمباور" 4.5% و"دبي للاستثمار" 2% و"إعمار العقارية" 0.17% و"إعمار للتطوير" 1.17% و"دو" 0.6% و"الخليج للملاحة" 25.9% و"سالك" 0.33% واستحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال النصف الأول من الشهر الفضيل بنحو 675.5 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 342.7 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" مستقطباً 303.3 مليون درهم و"مصرف عجمان" 237.6 مليون درهم، و"العربية للطيران" 234.6 مليون درهم.

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