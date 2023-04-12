رئيس أوكرانيا متهم باختلاس 400 مليون دولار.. تفاصيل

كشف الصحفي الأمريكي، الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرتش، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأتباعه اختلسوا ملايين الدولارات التي خصصتها واشنطن لأوكرانيا لمساعدتها على شراء الوقود.

وقال هيرتش في مقال نشرها على صفحته في منصة Substack، نقلًا عن ضابط مخابرات أمريكي مطلع، أن "زيلينسكي اشترى وقود الديزل من الروس بسعر مخفض، ومن يدفع ثمن الغاز والنفط؟ نحن".

وأضاف أن "زيلينسكي والعديد من حاشيته أخذوا ملايين من الدولارات الأمريكية لدفع ثمن وقود الديزل، حيث يقدر محللي وكالة المخابرات المركزية أن ما لا يقل عن 400 مليون دولار تم اختلاسها العام الماضي".

ولفت هيرتش، إلى أن" مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز أبلغ الرئيس الأوكراني، في يناير الماضي، عن الفساد في كييف، وسلمه قائمة تضم 35 مسؤولاً وجنرالا، وبعد أسبوع ونصف، طرد زيلينسكي عشرات منهم، لكنهم يتفاخرون بقيادة سيارتهم المرسيدس الجديدة.

وأشار هيرش إلى أن العديد من الإدارات الحكومية في كييف "تنافست" على إنشاء شركات وهمية لإبرام عقود مع تجار الأسلحة من القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، لتصدير الأسلحة والذخائر، وجميعهم قدموا الرشاوى لهذا الغرض.

ونوه هيرش، نقلا عن خبير أمريكي في التجارة الدولية، بأن مقرات العديد من هذه الشركات تقع في بولندا وجمهورية التشيك وإسرائيل.