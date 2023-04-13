سكان شارع عطية الخطاط في بنها يستغيثون من فوضى تجار الخردة

مأساة حقيقية يعيشها سكان شارع عطية الخطاط - عزبة السوق - مدينة بنها - التابعة إلي محافظة القليوبية، بسبب مخازن فرز الخردة المنتشرة داخل الكتلة السكنية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة نباشي القمامة والأمراض والحيوانات الضالة والفئران والعرس والثعابين، وكل ما هو ملوث للبيئة ، وتمثل هذه الظاهرة خطورة مع انتشار الفيروسات فى الوقت الحالي.



وقال محمود السيد أحد سكان شارع عطية الخطاط بعزبة السوق، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعانى من تواجد العديد من المخازن الخاصة بالخردة والنباشين داخل الكتلة السكنية ويقومون بنشر القمامة على الأرض فى ظل انتشار الفيروسات المخيف، ما يهدد صحتنا وصحة أطفالنا".



وأكد أحد الأهالي أن ظاهرة النباشين خطيرة جدا، فهم يلامسون القمامة وفيها إفرازات ومخاط للمرضى بالمنازل، وينتشرون فى الشوارع واحتمال نقلهم للفيروس كبير، بالإضافة إلى أنهم عرضة للإصابة بالديدان الطفيلية والإسهال بشكل عام، خاصة أن النفايات عادة ما تكون ملوثة ولا أحد منهم يرتدى القفازات لفرز وجمع النفايات، كما يتناول بعضهم، خاصة الأطفال، بقايا الطعام ومناعتهم ضعيفة ويمرضون وينشرون الأمراض بسرعة.

وناشدوا المسئولين ورئيس الحى ومحافظ القليوبية العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أنفسهم وأطفالهم من خطر الإصابة بالأمراض.



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