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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية مكبرة على الأسواق بمدينة العريش

حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة للمرور على الاسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء ، حملات تموينيه مكبرة على الأسواق بمدينة العريش،  بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء..حيث تم المرور على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة،فى إطار استعدادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء لاستقبال عيد الفطر المبارك،  وتنفيذ لتعليمات الدكتور وزير التموين، واللواء  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

٢١ محضرا

 وقالت أمانى رسلان مدير عام المديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن الحملات  اسفرت عن تحرير عدد ٢١ محضر عدم اعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحيه وعدد ٣ محضر بيع بازيد من السعر الرسمى.

كما تم تحرير  ٣ محاضر إثبات حالة نقص موازين ومواصفات للمخابز البلديه بالعريش، حيث تم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة.


وجارى استمرار تنفيذ  الحملات بصفه مستمرة للسيطرة على الأسعار والحد من جشع بعض التجار.

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العريش حملات تموينية الاسواق مخالفات

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