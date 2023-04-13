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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على الإسكندرية

صورة أرشيفية للأمطار
صورة أرشيفية للأمطار

ذكرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد فهناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة غدًا بنسبة حدوث ٣٠% اليوم الخميس،  وبدء مرحلة الاستقرار في حالة الطقس اعتبارًا من يوم الجمعة.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،  عدم وجود تجمعات للمياه رغم الأمطار الغزيرة التي سقطت في مناطق متفرقة بالمحافظة على فترات متقطعة على مدار اليوم.

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وشهدت الإسكندرية أمطارًا غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم،  وخفت حدتها تدريجيًا،  مشيرة إلى وجود تجمعات بسيطة في حي العجمي،  غربي المدينة،  تم التعامل معها على الفور من خلال سيارات الشركة والبدالات الموجودة في المنطقة،  ولكنها لم تتسبب أي إعاقة مرورية إطلاقًا.

وأكدت الشركة استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها،  وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات علي مدار الساعة،  وذلك حتى استقرار حالة الطقس بالمحافظة.

جدير بالذكر انه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات منذ صباح الأمس للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة.

وناشدت الشركة المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن ١٧٥ أو علي رسائل صفحة الشركة علي موقع الفيس بوك.

 

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