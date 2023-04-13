عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدينة البدرشين |شاهد

ابراهيم الشهابي،
ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الرصف والتطوير الجارية في مدينة البدرشين خلال جولة مسائية للتعرف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الحالية 
حيث تابع النائب ميدانيا أعمال الطبقة السطحية بشارع الجمهورية وشارع  عباس عناني.   

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعه الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة للوقوف علي أخر المستجدات والتأكيد علي تكثيف حجم الأعمال للتغلب علي أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات. 


ووجه نائب محافظ الجيزة، بالانتهاء من التشطيبات النهائية وتشمل تركيب أعمدة الأنارة الجديدة ودهان البلدورات واعمال التخطيط للشوارع الخطة الأستثماربة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.
 

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من المواطنين بمدينة البدرشين وأدار معهم حوارا لتعرف علي مشكلاتهم علي الطبيعة مؤكدا بأن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات التنموية والخدمية المختلفة بنطاق مراكز ومدن المحافظة. 


رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة و الشركات المنفذة للأعمال.

لمواجهة الظواهر السلبية.. لقاء تثقيفي للطلائع بمركز شباب البليدة في الجيزة

قبل عيد الفطر.. ضبط 830 كجم أسماك مملحة ومدخنة فاسدة في الجيزة

محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة المجيد

لتنظيم معدلات النمو السكانى.. إقامة 780 ندوة توعوية في الجيزة

محافظ الجيزة يتابع الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس على ترعة المريوطية

محافظ الجيزة يعتمد جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل التعليمية

فيما يفكر الشباب.. ملتقى للحوار الوطني بمركز شباب المتانيا في العياط

WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.47 AM (1)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.47 AM (1)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.47 AM (2)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.47 AM (2)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.47 AM
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.47 AM
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.48 AM
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.48 AM
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.49 AM (1)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.49 AM (1)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.49 AM (2)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.49 AM (2)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.49 AM (3)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.49 AM (3)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.49 AM
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.49 AM
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.50 AM (1)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.50 AM (1)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.50 AM (2)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.50 AM (2)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.50 AM (3)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.50 AM (3)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.50 AM
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.50 AM
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.51 AM (1)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.51 AM (1)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.51 AM (2)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.51 AM (2)
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.51 AM
WhatsApp Image 2023-04-13 at 12.53.51 AM
محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة مدينة البدرشين شارع عباس عناني تركيب أعمدة الأنارة لتيسير الحركة المرورية مركز البدرشين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة شركة كهرباء جنوب القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

آخر أيام الموجة.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار في المحافظات

موضوعات متعلقة

وكيل الرياضة بالجيزة يكرم المتميزين بمركز شباب الحوامدية ..شاهد

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف بطريق سقارة السياحي.. شاهد

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية بالجيزة

لمواجهة الظواهر السلبية.. لقاء تثقيفي للطلائع بمركز شباب البليدة في الجيزة

قبل عيد الفطر.. ضبط 830 كجم أسماك مملحة ومدخنة فاسدة في الجيزة

محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة المجيد

لتنظيم معدلات النمو السكانى.. إقامة 780 ندوة توعوية في الجيزة

محافظ الجيزة يتابع الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس على ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

ننشر جدول امتحان نهاية العام الدراسي 2022-2023 للصف الأول الثانوي العام بالمنيا

اكتشاف يتحدى كل القوانين.. جسم غريب أكثر إضاءة من الشمس 10 ملايين مرة

إعلان عاجل.. السعودية تستأنف الرحلات الجوية والخدمات القنصلية مع سوريا

زيادة عدد الأتوبيسات وضبط الأجرة.. خطة ومواعيد عمل النقل بالعيد في القاهرة

مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023

مصرع وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتريلا بحدائق أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقلب حماة أمريكية في زوجة ابنها يوم الزفاف يثير غضبا.. ماذا فعلت؟

نشرة المرأة والصحة..الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ .. احذر تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

شاهد.. حيلة جديدة يستخدمها سارقو البيوت يكشفها فيديو من بريطانيا

أهمها رقم 1.. 5 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بمرض خطير

فيديو

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

محمد رمضان يكشف حقيقة خناقة زوجات جعفر العمدة في الكواليس

كريستيانو لابس حلق.. محمد رمضان يرد على انتقادات فيلم هارلي

مش بيفرق معايا مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني.. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ