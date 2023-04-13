نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدينة البدرشين |شاهد

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الرصف والتطوير الجارية في مدينة البدرشين خلال جولة مسائية للتعرف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الحالية

حيث تابع النائب ميدانيا أعمال الطبقة السطحية بشارع الجمهورية وشارع عباس عناني.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعه الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة للوقوف علي أخر المستجدات والتأكيد علي تكثيف حجم الأعمال للتغلب علي أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.



ووجه نائب محافظ الجيزة، بالانتهاء من التشطيبات النهائية وتشمل تركيب أعمدة الأنارة الجديدة ودهان البلدورات واعمال التخطيط للشوارع الخطة الأستثماربة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.



والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من المواطنين بمدينة البدرشين وأدار معهم حوارا لتعرف علي مشكلاتهم علي الطبيعة مؤكدا بأن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات التنموية والخدمية المختلفة بنطاق مراكز ومدن المحافظة.



رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة و الشركات المنفذة للأعمال.

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