قبل عيد الفطر.. ضبط 830 كجم أسماك مملحة ومدخنة فاسدة في الجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري في اطار دورها الرقابي على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامه وصلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة.

وتمكنت حملات محافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري من ضبط ٨٣٠ كجم اسماك مملحة ومدخنة فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الادمي محملة بسيارة نصف نقل بناحية الوراق قبل توزيعها او بيعها للمواطنين .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تهاون مع المخالفين وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة السلع مستمرة لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار وضمان سلامه السلع المعروضة للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة لضمان سلامه السلع الغذائية المطروحة للمواطنين وبالأسعار المناسبة .

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