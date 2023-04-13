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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يستطلع آراء المرضى حول الخدمات الطبية بالمستشفيات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية لبعض المنشآت الصحية التابعة لإدارة قليوب الصحية وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية وحرص مديرية الصحة بالقليوبية علي توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

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وبدأ وكيل الوزارة جولته بمستشفي حميات قليوب حيث تفقد الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية  والمعمل وقسم الأشعة وحرص على استطلاع رأي المرضى وذويهم المستفيدين من الخدمات الطبية، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة وقد أثنى سيادته على الطاقم الطبي وباقي العاملين بالمستشفي نظراً لجودة  أداء الخدمات المقدمة.


كما تفقد مركز طبي قليوب المحطة للاطمئنان على سير العمل و الخدمات المقدَّمة للمرضى ومدى التزام الفرق الطبية وتوجوادها مقدما الشكر للفرق الطبية وجميع العاملين بالمركز للجهود المبذولة لخدمة المواطنين.

 
كما شملت الجولة مستشفي رمد قليوب حيث تفقد العيادات الخارجية وغرف العمليات وأوصى بتشغيل العيادات المسائية بالمستشفى. 


وأخيراً اختتم  الخطيب جولته بالمرور علي مستشفي قليوب التخصصي وقد تم المرور علي جميع أقسام المستشفي من الاستقبال والحضانات والرعاية والصيدلة وغرفة إنعاش القلب الرئوي ، وأوصي بإعادة ترتيب عربة الطواريء حسب النظام المتبع  من قِبل وزارة الصحة والسكان .

القليوبية وزارة الصحة والسكان مديرية الصحة المنشآت الصحية قليوب

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