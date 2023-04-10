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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمرتب 4 آلاف جنيه.. توفير 32 فرصة عمل لشباب الخريجين في القليوبية

توفير فرص عمل
توفير فرص عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة فى محافظة القليوبية توفير 32 فرصة عمل فى 4 شركات برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن خلال شهر أبريل الجارى.

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وقالت مديرية القوى العاملة إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة ، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 2700 جنيه حتى 4000 جنيه ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.


وأكدت مديرية القوى العاملة فى القليوبية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.


وأضافت أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات اليوم الإثنين حتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا ما عدا يومى الجمعة والسبت إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

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