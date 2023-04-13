بعد أزمته مع كولر.. شوبير يكشف حقيقة رحيل نجم الأهلي للإحتراف في روسيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة رحيل نجم الأهلي أحمد عبد القادر عن الفريق الأول لكرة القدم ، بعدما تقدم فريق سيسكا موسكو الروسي، بعرض رسمي لإدارة القلعة الحمراء، من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير أن سيسكا موسكو الروسي أرسل عرضًا رسميا للنادي الأهلي، لضم أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن الأهلي لم يكشف موقفه من هذا العرض.

عبد القادر يرحب بالرحيل عن الأهلي

وأضاف شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق: أحمد عبد القادر رحب بعرض سيسكا موسكو، والرحيل عن النادي الأهلي.

وكان أحمد عبد القادر قد خاض، في وقت سابق، تجربة احترافية في الدوري التشيكي في نادي سبارتا براج، قبل أن يعود إلى النادي الأهلي من جديد في 2020.

وغاب عبد القادر عن المشاركة مع النادي الأهلي في مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر 2021- 2022 بسبب الإصابة. وكان أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، كشف عن طبيعة إصابة أحمد عبد القادر، التي كانت شدا خفيفا في العضلة الخلفية. وشدد أبو عبلة، على أن عبد القادر سيكون جاهزًا للمشاركة مع النادي الأهلي في مباراة الرجاء المغربي، بشكل طبيعي.