زي الجاهز.. طريقة عمل البيتي فور بدون ماكينة

يعد البيتي فور أحد أصناف المحرك التي تقدم في العيد ولذلك إذا كنتي تبحثين عن طريقة لعمل البيتي فور نقدم لكي حيلة طريقة عمل البيتى فور بكيس الحلوانى بدل الماكينة وبكل اسرار الحلوانى الاصلية .

تحضير البيتي فور

المقـــاديـــر:

٢ كوب دقيق

1 كوب زبدة لينة

1/2 كوب سكر ناعم بودرة

2 حبة كبيرة بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين :(مربى )

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م، ثبتي الرف الشبكي الأوسط أحضري صواني قصيرة الحافة

2- انخلي الدقيق واتركيه جانبا

3- في وعاء اضربي الزبدة والسكر على سرعة متوسطة لحوالي 3 دقائق إلى أن يصبح الخليط كريمي وهش القوام

4- أضيفي بيضة شغلي على سرعة متوسطة إلى أن تختفي البيضة ، أضيفي البيضة الثانية والفانيليا ، شغلي إلى أن تختفي البيضة تماما

5- أضيفي خليط الدقيق ، ثبتي مضرب التقليب شغلي على سرعة متوسطة لمدة دقيقة إلى أن تحصلي على عجينة لينة وناعمة

6- ضعي مقدار من العجينة في ماكينة البيتيفور واضغطي على الماكينه فوق الصينية لتنزل قطعة بيتي فور ، أكملي تشكيل بقية البيتفور مع ترك مسافة ١ سنتيمتر بين كل قطعة ودخليه فرن علي ١٦٠ درجه لحد لما ياخد لون من القاع وخرجيه يبرد تمام ثم قومي بتزينه وبالهنا....

ملحوظة اذا العجينه كانت بتلتصق في اليد ممكن اضافه قليل من الدقيق حتي تصبح عجينه متماسكه