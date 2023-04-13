عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيرسي تاو يغيب عن تدريبات الأهلي بسبب نزلة البرد

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أعلن أحمد حسن عن غياب بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.


وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "بيرسي تاو يشكو من نزلة برد قبل مواجهة الأهلي وفاركو".

ويذكر أن الأهلي فاز في آخر مبارياته على بيراميدز بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر ليتوج بلقبه الـ38".


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غدًا الجمعة بإستاد القاهرة.

النادي الأهلي أحمد حسن الفريق الأول ملعب التتش بيرسي تاو نزلة برد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

لعب لـ بيراميدز | فرج عامر : الأهلي رفض ضم المحترف البرازيلي

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر : داعش يهدد باستهداف مدن إسبانية في مقطع مصور

جمال الغندور يطالب بتدخل أبوريدة للعمل في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى

رفض عرضًا مغريًا للإذاعة البريطانية.. أسرار يغفلها الكثيرون عن الشيخ منصور الدمنهوري

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن إيقاف ساديو ماني

بعد عرض "تحت الوصاية".. 8 حالات تسلب الولاية على النفس وفقا للقانون

حسام موافي: فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لعباده الشاكرين ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غير متوقع وراء الإصابة بـ الشد العضلي .. تعرف عليه

هتعيد من غير ما تتخن.. طريقة عمل الكحك الدايت

خست أوي .. حقيقة فقدان مي كساب وزنها الزائد | صور

نشرة المرأة والصحة.. أهمها رقم 1.. 5 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بمرض خطير..كيف تكتشفين الكاميرات السرية في غرف قياس الملابس؟

فيديو

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

موعد انتهاء الطقس السيئ وتحذير جديد من الأرصاد| تفاصيل درجات الحرارة

لافتات في الشوارع وشربات على المارة.. الاحتفالات تجوب مصر ببراءة جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ