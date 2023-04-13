بيرسي تاو يغيب عن تدريبات الأهلي بسبب نزلة البرد

أعلن أحمد حسن عن غياب بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.



وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "بيرسي تاو يشكو من نزلة برد قبل مواجهة الأهلي وفاركو".

ويذكر أن الأهلي فاز في آخر مبارياته على بيراميدز بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر ليتوج بلقبه الـ38".



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غدًا الجمعة بإستاد القاهرة.