الاتحاد الأوروبي يسلم أوكرانيا ذخيرة بقيمة مليار يورو

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إنه بدأ في تنفيذ الجزء الأول من مبادرته لتسليم أوكرانيا ذخيرة بقيمة مليار يورو.

بالإضافة إلي ذلك، أرسلت ألمانيا الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا والتي تشمل طلقات مدفعية عيار 155 ملم وذخائر MLRS ومسدسات ومولدات وخيام وذلك وفقًا لقائمة محدثة من المساعدة الألمانية الشاملة لأوكرانيا.

وفي الحزمة الأخيرة، سلمت ألمانيا 5 آلاف طلقة مدفعية (155 ملم)؛ ليصل المجموع إلى 23 ألفا و500 قذيفة، بالإضافة إلى كمية غير محددة من المقذوفات عالية الدقة عيار 155 ملم.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" الحالية التابعة للبنتاجون، بدلاً من إرسال دبابات جديدة كما هو مخطط في البداية.

وقد أعلن الجيش الأمريكي هذا الأسبوع، أنه من أجل تسريع الإمداد، فإنه سيوفر للجيش الأوكراني 30 دبابة قديمة معدلة من طراز "أبرامز"، ولن يقدم دبابات "M1A2" الموعودة سابقًا. حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وفي إطار المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أرسلت سلوفاكيا أول أربع طائرات من طراز "ميج-29" السوفيتية إلى أوكرانيا.