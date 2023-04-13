أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حكم مصري، لمباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.



وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "اتحاد الكرة يميل إلى تواجد حكام مصريين في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك واستمرار الاعتماد على الحكام المحليين بعد نهائي كأس مصر".

يذكر أن الأهلي فاز في آخر مبارياته على بيراميدز بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر ليتوج بلقبه الـ38".



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.