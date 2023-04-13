حياة كريمة .. انطلاق قافلة طبية مجانية في مطروح بمنطقة الحلازين

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، فعاليات القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنطقة الحلازين غرب مدينة مرسى مطروح، تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.



وقال الدكتور حجازي أحمد، مسؤول القوافل الطبية بصحة مطروح، إن القافلة تضم التخصصات الطبية المختلفة للكشف على أهالي المنطقة وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى أقرب مستشفى لإجراء العمليات الجراحية.

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي المنطقة لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن «صحة مطروح» وضعت جدولا زمنيا على مدار الشهر وذلك للوصول إلى جميع القرى والنجوع الأكثر احتياجا للخدمات الصحية بالمحافظة، حيث يتم إطلاق 10 قوافل على مدار الشهر لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.