أحمد فهيم يكشف صلة القرابة بينه وبين الراحل خالد صالح

نجاح كبير حققه الفنان أحمد فهيم ، وذلك بتجسيده لشخصية سيد العمدة شقيق جعفر العمدة والذي يجسده محمد رمضان.

ومنذ بداية الحلقة الأولى واستطاع أحمد فهيم بشخصيته التى يجسدها فى المسلسل بخطف قلوب المتابعين، خاصة مع التسلسل الدراما للمسلسل، وانكساره بعد خناقته الشهيرة مع منذر رياحنة ليتفاعل الجمهور مع سيد ويطالبو شقيقه جعفر باستعادة هيبته مجددا واستعادة حق سيد أمام أهل السيدة زينب والتى يدور فيها الأحداث.

تألق أحمد فهيم

وعلى مدار الـ22 حلقة حقق أحمد فهيم نجاحا كبيرا على المستوى النقاد والجماهير فالجميع أشاد بشخصية سيد العمدة، مؤكدين على أن موهبته الفنية من المواهب النادرة داخل الوسط الفني.



أحمد فهيم وخالد صالح

ومنذ بداية اليوم الأول من الشهر الكريم وتفوق فهيم فى شخصية سيد العمدة وبدأ الجميع يتسائل عن العلاقة الأسرية بينه وبين الفنان خالد صالح لوجود شبه كبير بينها.

وكان أحمد فهيم قد صرح من قبل أن الفنان الراحل خالد صالح خاله ( شقيق والدته) وليس شقيقه وأنه أكتسب هذه الموهبة من خاله خالد صالح الذي كان ملازما له فى جميع أوقاته.

ابطال مسلسل جعفر العمدة

المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين وتأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل جعفر العمدة

كشف المخرج محمد سامى عن تفاصيل عمله الجديد جعفر العمدة الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل وتحدث عن تعاونه مع محمد رمضان.

وقال محمد سامى خلال لقاء له نشرته الشركة المنتجة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى: المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول رجل يفقد ابنه الرضيع ويظل يبحث عنه طوال حياته على الرغم من أنه بجواره وموجود معه.

وأضاف محمد سامى : التعاون مع محمد رمضان لانه من الشخصيات الذكية وبيننا نوعا من الكيمياء حيث تجمعنا سويا أفكار واحدة ورؤيا متوافقه إلى حد بعيد.