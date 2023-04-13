حرب عالمية ثالثة.. تحذير مقلق من ضابط مخابرات أمريكي بسبب خطة زيلينسكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إنه إذا أعلنت واشنطن رسميًا دخولها في الصراع الأوكراني، فسيؤدي ذلك إلى تصعيد خطير.

بداية الحرب العالمية الثالثة

وقال ريتر، إن "الولايات المتحدة ستضطر إلى مهاجمة روسيا، وإذا بدأ الناتو القصف، فسيكون هذا بالفعل بداية الحرب العالمية الثالثة".

وأوضح أن “الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يطيل عمدا الأزمة في أوروبا، على أمل جر الناتو إلى مواجهة مباشرة مع موسكو”.

التدمير الكامل للبشرية

وأضاف ريتر: “لأنه بدون هذا الدعم، لن يكون الجيش الأوكراني قادر على البقاء، وعلى الأرجح سيهزم بحلول نهاية الصيف”.

وأكد أنه “من غير المرجح أن تتخذ واشنطن مثل هذه الخطوة، لأن الإعلان الرسمي للحرب ضد روسيا من قبل الحلف سيؤدي إلى عواقب وخيمة، تصل إلى التدمير الكامل للبشرية”.