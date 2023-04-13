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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جت سليمة الحلقة 7.. محمد سلام يدرب دنيا سمير غانم لمواجهة شمشون

صدى البلد

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل جت سليمة بعثور الفنانة دنيا سمير غانم على شقيقها داخل القصر، وطلبت من موكوس ان يساعدها لانقاذ شقيقها من مواجهة السبع.

 

وعندما امر السلطان الذي يجسده الفنان خالد الصاوي بأن يرمي شقيق دنيا الي السبع ظهرت له وطلبت ان يتركه ويأخذها مكانه، وطلب ان تكون المواجهة في اليوم التالي، وبدأ موكوس يدربها من أجل مواجهة شمشون. 

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شهدت الحلقة السادسة من مسلسل جت سليمة احداث شيقة حيث 
كتشف السلطان طمعان الذي يجسده الفنان خالد الصاوي أن هناك سرا وراء دخول سليمة لقصره وكذلك وجود موكوس معها.

كما عرف الوزير بالقصر الذي يجسده الفنان سامي مغاوري من هي سليمة برغم محاولاتها اخفاء حقيقتها عنه الحلقة السابقة حينما سألها عن هويتها وبلدتها .

الفنانة دنيا سمير غانم من تصدر قائمة الأعمال الاعلي مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip .


احتل مسلسل جت سليمة  المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الاعلي مشاهدة في مصر  ، بعد طرحه في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم .

قد كشفت دنيا سمير غانم عن مواعيد عرض المسلسل والإعادة عبر ثلاث قنوات وهم cbc وcbc دراما وart حكايات. Cbc الساعة | ٨:٤٥ مساءً إعادة | ٢:١٥ صباحاً إعادة | ٢:١٥ ظهراً وعلى CBC دراما الساعة | ١١:١٥ مساءً اعادة | ٥:٣٠ فجراً اعادة | ١١:٤٥ صباحاً وعلى ART حكايات الساعة | ١١:٣٠ مساءً إعادة | ١١:٣٠ صباحاً إعادة | ٥:٣٠ مساءً

أبطال وقصة جت سليمة 
مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.

سمير غانم محمد فراج مايان السيد دنيا سمير غانم محمد سلام خالد الصاوي

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