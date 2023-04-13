الوتر الثاني من العشر الأواخر.. آلاف المصلين يتوافدون على الجامع الأزهر

شهدت صلاة العشاء والتراويح اليوم الخميس -ثاني ليلة وترية من العشر الأواخر للشهر الفضيل- إقبالا كثيفا من المصلين الذين ملأوا رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث أجرى الجامع استعداداته لاستقبال المصلين في باحاته و أروقته لإقامة صلاة العشاء والتراويح، كما أعد الجامع جدولًا للسادة المرشحين للإمامة بالقراءات، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

صلاة العشاء والتراويح

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هانى عودة مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف.

وأقيمت صلاة العشاء والتراويح بسورتي يس والصافات، برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي، ورواية ورش عن نافع المدني، و رواية الدوري عن ابن عمر البصري، ورواية قالون عن نافع المدني، ورواية شعبة عن ابن عاصم الكوفي.

وأم المصلين الليلة في الجامع الأزهر؛ الشيخ عمرو فاروق إمام، والشيخ أحمد سعد العجمي، وفضيلة الشيخ محمد جمعة، والشيخ محمد عبد الغني السعداوي، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية، الشيخ رضا رمضان، الشيخ محمود عزازي، والشيخ محمود علاء سباعي.



ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مائة دولة صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتا العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏