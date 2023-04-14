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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يدشن بدء توريد الأقماح بصوامع الغلال

جانب من الجوله
جانب من الجوله

بالتزامن مع بدء موسم الحصاد والتوريد، قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتدشين أعمال توريد الأقماح بصوامع الغلال التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين جنوب مدينة الخارجة، والمُقامة بسعة ٤٥ الف طن، يرافقه محمد رجب مدير مديرية التموين، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

  اطمأن المحافظ على جاهزية الصوامع لاستقبال الأقماح المُورّدة هذا العام، مُشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة تبلغ ما يقرب من ٤٤٠ ألف فدان بإنتاجية متوقعة تصل إلى مليون و١٥٠ الف طن، مُثمنًا التوجيهات الرئاسية برفع سعر حافز توريد القمح دعمًا وتشجيعًا للمزارعين. 

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كما التقى المحافظ فوجًا من طلاب المدارس وأجرى معهم حديثًا تعريفيًا حول دور الدولة في إقامة صوامع الغلال للحفاظ على كميات الأقماح وتقليل الهدر والفاقد، ووجّه بتنظيم رحلات دورية للطلاب؛ للتعرف على إنجازات الدولة والاطلاع على جهودها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

جانب من الجوله (1)
جانب من الجوله (1)
جانب من الجوله (2)
جانب من الجوله (2)
جانب من الجوله (3)
جانب من الجوله (3)
جانب من الجوله (4)
جانب من الجوله (4)
جانب من الجوله (5)
جانب من الجوله (5)

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