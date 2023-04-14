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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش لازم تنزل من البيت.. استخراج تصريح عمل لأي دولة بالموبايل

استخراج تصريح عمل
استخراج تصريح عمل

عممت وزارة الداخلية خدمة إصدار تصريح العمل الإلكترونى "أول مرة" عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لعدد من الدول، لتشمل كافة الدول العربية والأجنبية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) .

يأتي ذلك استمرارا لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة فى مواكبة التطور التكنولوجى وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمى.

وذلك استكمالا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر .

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وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية الدول العربية تصريح العمل استخراج تصريح عمل

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