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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي المقدم : أول مرة أغني راب في دابل شيفت وكنت مفتقدة الكوميدي| فيديو

إنجي المقدم
إنجي المقدم

عبرت الفنانة إنجي المقدم عن سعادتها، بالمشاركة في موسم رمضان الحالي من خلال مسلسل إذاعي وهو “دابل شيفت” الذي تقوم ببطولته مع عصام عمر، شهد الشاطر، كريم سامي مغاوري. 

وقالت إنجي المقدم في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، إنها كانت تتمنى تقديم عمل إذاعي منذ فترة طويلة، وإنها تحمست للمشاركة مع عصام عمر الموهوب. 

وأشارت إنجي المقدم إلى أنها تغني راب لأول مرة في تتر مسلسل “دابل شيفت”، وهي خطوة صعبة، إلى كانت تقديم عمل كوميدي وهو ما كانت تفتقده بعدما ظهرت من خلاله في بداياتها.

تدور أحداث مسلسل دابل شيفت بشكل كوميدي،  بين سارة ومحمد وهما شقيقين، اختلفت تربيتهما فأصبحت سارة التي تقوم بدورها إنجي المقدم هي الشخصية المسئولة التي لديها طموحات عملية، وشقيقها "عصام عمر"، ستاند أب كوميديان محتاس يبحث عن النجاح. 

 

تتمنى سارة ومحمد في حوار بينهما أن تتبدل أدوارهما، لتظهر شخصية وهمية تحقق لهما هذه الأمنية، ويستيقظ كلا منهما في اليوم الثاني، وأصبحت شخصية في جسد الآخر، وستشهد الأحداث المقبلة من المسلسل الكثير من المواقف الكوميدية. 

 

مسلسل "دابل شيفت"، من تأليف أحمد حسن، وإخراج زهرة رامي، ويذاع يوميا الساعة 5 مساءا، والإعادة 11 مساءا، و12 ظهرًا.

انجى المقدم دابل شيفت سامي مغاوري موسم رمضان كريم سامي مغاوري

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