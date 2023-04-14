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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

6 أيام.. أجر مضاعف للموظفين بأيام عيد الفطر المبارك| تفاصيل

إجازة عيد الفطر 2023
إجازة عيد الفطر 2023

إجازة عيد الفطر 2023.. تفصلنا أيام قليلة على موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، والذي تبدأ معه إجازة الموظفين لتكون من 20 أبريل الجاري واستمرارها حتى 25 أي 6 أيام، وذلك بمناسبة كلا من عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

6 أيام تفصلنا على قدوم إجازة عيد الفطر 2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وتكون مدفوعة الأجر لكافة الموظفين. 

إجازة عيد الفطر 2023

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة، سابقا خلال بيان صادر عنها ان إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء، سوف تبدأ من 20 أبريل حتى 25 ابريل من ذات الشهر ، موضحة أنها إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص طبقا لأحكام قانون العمل.

توحيد مواعيد إجازات القطاع العام والخاص الرسمية

 

جاء ذلك مطابقا لقرار الحكومة بعد اعتمادها إجازة العيد  وعيد تحرير سيناء، رسميا ومدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، للحرص على توحيد مواعيد إجازات القطاع العام والخاص الرسمية.

وبالتزامن مع قدوم إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، يغفل عدد كبير من الموظفين وجود بنود بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تمنع فيها الموظف من الحصول على اجازته الرسمية، بل يتم استدعاءه للعمل حتى وإن كانت أيام العيد.

 

أجر مضاعف للموظفين بأيام عيد الفطر المبارك

 

يأتي ذلك في ضوء ما جاءت به  المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي أعطت الموظف  حقه كاملا بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ولكن على الناحية الأخرى أتاحت المادة 52 من قانون العمل لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام “ الأعياد والمناسبات الرسمية” إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر "أجر مضاعف".

موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023.. يبحث  عدد كبير من المواطنين عن موعد عيد الفطر 2023 وذلك بعد مرور 23 يوما من شهر رمضان المبارك، ويوافق موعد عيد الفطر المبارك 21 أبريل 2023 الموافق الجمعة، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتمنح الدولة في إجازة عيد الفطر المبارك إجازة رسمية لكل من القطاع الخاص والقطاع العام، وتكون مدفوعة الأجر لكلا من القطاعين.

عيد الفطر إجازة الموظفين إجازة عيد الفطر 2023 عيد تحرير سيناء وزارة القوى العاملة

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