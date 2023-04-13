6 أيام.. إجازات البنوك بمناسبة أعياد الفطر وتحرير سيناء

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن مواعيد عمل البنوك في الفترة القادمة، والتي يتواجد بها أيام كثيرة من الإجازات، وذلك بناء علي إعلان البنك المركزي المصري، في بيانه اليوم الخميس 13 أبريل 2023، بتعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بمصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وتأتي مواعيد إجازات البنوك وإجازات الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وموعد عيد الفطر، والتى من المقرر أن تبدأ من يوم الخميس الموافق 20 أبريل وقفة عيد الفطر المبارك.

مواعيد وعدد أيام أجازة البنوك لعيد الفطر وتحرير سيناء

مواعيد وعدد أيام إجازة البنوك لعيد الفطر وتحرير سيناء

الخميس 20 أبريل 2023.

الجمعة 21 أبريل 2023.

السبت 22 ابريل 2023.

الأحد 23 أبريل 2023.

الأثنين 24 أبريل 2023.

الثلاثاء 25 ابريل 2023.

وتستأنف البنوك العمل صباح يوم الأربعاء الموافق26 أبريل 2023.