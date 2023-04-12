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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

6 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

اجازة عيد الفطر المبارك
اجازة عيد الفطر المبارك

يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن تواريخ إجازات عيد الفطر المبارك الذي يحل علينا 21 أبريل الحالى، ومن خلال هذا الموضوع نستعرض لكم اجازات عيد الفطر المبارك.

اجازة عيد الفطر المبارك 

إجازة عيد الفطر المبارك 2023

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء، اعتباراً من الخميس 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.
وأكد بيان الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

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وجاء في البيان: يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
من جانبه، هنأ حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بهذه المناسبة، شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله مصر الغالية، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات.

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2023
 

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، موضحاً أنها ستكون فى تمام الساعة 5:47 صباحاً، وفق التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواعيد الإجازات المتبقية في سنة 2023
 

- إجازة عيد العمال 2023، يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023.

- إجازة عيد الأضحى سنة 2023، يوم الاثنين 26 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى سنة 2023، يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى سنة 2023، يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى سنة 2023، يوم الخميس 29 يونيو 2023.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 2023، يوم السبت 23 يوليو 2023.

- إجازة ذكري حرب 6 أكتوبر 2023، يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

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