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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد تحديدها رسميا.. أجر مضاعف للموظفين في إجازة عيد الفطر 2023

أجر مضاعف للموظفين
أجر مضاعف للموظفين بإجازة عيد الفطر 2023

صدر قرار حكومي مساء اليوم بشأن تحديد موعد إجازة عيد الفطر 2023 حيث تم اعتمادها رسميا لتكون بدءا من  الخميس الموافق 20 من الشهر الحالي لتستمر حتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر.

تم اعتمادها مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر  وعيد تحرير سيناء، وذلك للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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حقوق الموظف في الحصول على الإجازات

أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الموظفين بكافة القطاعات، حقوقهم كاملا بشأن حصولهم على الأجازات والعطلات الرسمية ومنها عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء الموافق تزامنهم بشهر إبريل الجاري.برغم ضمان أحقية الموظف في الحصول على إجازات كاملة، إلا أنه يوجد بنود بالقانون نصت على وجود حالات لا يستطيع فيها الموظف الحصول على إجازة العيد 2023، حيث أجازت استدعاءه في إجازة العيد للعمل وتشغيله خلالها.

يأتي ذلك في ضوء ما جاءت به  المادة 52 من قانون العمل والذي أعطت العامل حقه كاملا بالإجازة وبأجر كامل خلال الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة، ولكن على الجانب الاخر أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام “ الأعياد والمناسبات الرسمية” إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

موعد عيد الفطر 2023


موعد عيد الفطر 2023 .. يبحث  عدد كبير من المواطنين عن موعد عيد الفطر 2023 وذلك بعد مرور 14 يوما من شهر رمضان المبارك، ويوافق موعد عيد الفطر 21 أبريل 2023 الموافق الجمعة، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023


تمنح الدولة في إجازة عيد الفطر المبارك إجازة رسمية لكل من القطاع الخاص والقطاع العام، وتكون 4 أيام مدفوعة الأجر للقطاع العام، أما القطاع الخاص فتكون 3 أيام .

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