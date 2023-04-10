رئيس الشيوخ مهنئا بالأعياد : أتمنى يعم الرخاء والازدهـار على مصرنا الغالية

قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منهــــا عيـــد القيامـــة ، شـــم النسيــم، عيد تحرير سينــــاء، عيـــد الفطـــر ، وأخيراً عيد العمال.

وأضاف عبد الرازق فى ختام كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “فباسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد الغالية على نفوسنا جميعاً”.

و اضاف خلال الجلسة العامة: " وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد، والمناسبات على الشعب المصرى، مسلمين ومسيحيين، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والإزدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وكل عام وأنتم بخير".