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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أجر مضاعف بشم النسيم وعيد الفطر 2023.. حقوق العامل في الإجازات الرسمية

أجر مضاعف في شم النسيم
أجر مضاعف في شم النسيم وعيد الفطر 2023

وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط محددة تنظم اشكالية اعطاء الاجازات بالنسبة للموظفين، خاصة في أيام الأعياد والمناسبات من أجل منع حدوث خلافات بين العمال وأصحاب العمل مع ضمان حقوق كل منهما.

موعد شم النسيم 2023

 

موعد شم النسيم 2023.. ويشهد شهر أبريل الجاري مناسبتين رسميتين وهما إجازة شم النسيم وإجازة عيد الفطر المبارك، حيث يوافق شم النسيم يوم الإثنين 17 أبريل، بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة قرارا بأن يكون بهذا اليوم.

موعد عيد الفطر 2023

 

موعد عيد الفطر 2023.. يتوافق عيد الفطر 2023  يوم 21 أبريل 2023 الموافق الجمعة، ومن المرتقب أن تمنح الدولة بعيد الفطر المبارك إجازة رسمية لكل من القطاع الخاص والقطاع العام، وتكون 4 أيام مدفوعة الأجر للقطاع العام، أما القطاع الخاص فتكون 3 أيام.

وبمناسبة إجازات شهر أبريل 2023، نرصد ضوابط العمل بهذه المناسبات وفق ما حدده قانون العمل، حيث أعطى حقوق الموظفين كاملة في الحصول على الإجازات والعطلات الرسمية، ومنهم إجازة شم النسيم وإجازة عيد الفطر.

ومع اعطاء القانون العامل كامل أحقيته في الحصول على الإجازات، إلا أنه يوجد بنود نصت على وجود حالات لا يستطيع فيها الموظف الحصول على إجازة العيد 2023، حيث أجازت استدعاءه في إجازة العيد للعمل وتشغيله خلالها.

أجر مضاعف للعامل بمناسبة شم النسيم وعيد الفطر 2023

 

يأتي ذلك في ضوء ما جاءت به  المادة 52 من قانون العمل والذي أعطت العامل حقه كاملا بالإجازة وبأجر كامل خلال الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة، ولكن على الجانب الاخر أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام “ الأعياد والمناسبات الرسمية” إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

واجبات على العامل بقانون العمل 
 

ضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، سير العمل بنجاح وتوفير مناخ جيد بين العمال وأصحاب العمل من اجل زيادة الإنتاج، وذلك عن طريق وضع عدد من الالتزامات التي يجب القيام بها .

وألزمت المادة 56 العامل القيام بعدد من الأمور لتحقيق ذلك وهي:

تأدية الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وانجازها بالوقت المحدد، وتنفيذ تعليمات صاحب العمل التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، ما لم تكن مخالفة للقانون أو فيها شيء يعرضه للخطر.

الحفاظ على مواعيد العمل، واتباع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده، والحفاظ على ما يتسلمه من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، من صاحب العمل.

معاملة عملاء صاحب العمل بالحسنى، واحترام رؤسائه وزملائه والتعاون لتحقيق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

الحفاظ على كرامة العمل، ومراعاة النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

الحفاظ على أسرار العمل، وإخطار جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.

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