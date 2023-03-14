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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل صلاة الجمعة من مسجد الهدى بدهب خلال العيد القومي لجنوب سيناء

مسجد الهدي بدهب
مسجد الهدي بدهب

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن صلاة الجمعة القادمة سوف تنقل من مسجد الهدي بمدينة دهب  خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة مشيرا إلي أن مسجد الهدي تكلف ١٣ مليون جنيه .


جاء ذلك قيام  اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء،  بجولة تفقدية لمتابعة   الأعمال الإنشائية لمسجد  الهدى بمدينة دهب والتي تبلغ مساحته الكلية 5000 متر مربع، و تبلغ مساحة المسجد  1000 متر مربع، والتكلفة الإجمالية 13 مليون جنيه تقريبا مناصفة بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف.

وذلك في إطار الاستعداد للعيد القومي للمحافظة الذكرى الـ34 لاسترداد طابا. والذي سيتم نقل صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعددا من الوزراء وكبار الشخصيات.

وتفقد المحافظ خلال الجولة طريق مبارك ، ضمن أعمال تطوير شبكة الطرق بالمدينة.


وأشار المحافظ أن الطريق بطول  2600 متر، بداية من كمين مدخل المدينة وحتى منطقة البلوهول، بتكلفة تتخطى الـ60 مليون جنيه، مضيفا أن المشروع يتضمن رصف وإنارة الطريق، وإنشاء ممشى دراجات، ورصيف للمشاة، وأعمال حماية من مخاطر السيول،  لافتا ان الطريق يمثل الطريق الرئيسي للمدينة وتم انشائه بمواصفات عالمية يتماشى مع المظهر السياحي للمدينة، والطريق تنفيذ جهاز التعمير.

رافق المحافظ خلال الجولة عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة دهب، ورئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب عن مدن خليج العقبة.

مسجد الهدي بدهب

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مسجد الهدي دهب اللواء خالد فودة نقل صلاة الجمعة

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