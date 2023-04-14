ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

شهدت محافظة الاسماعيلية، حادثا مأساويا، أمس الخميس، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بالقرب من منطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية قبل الإفطار بساعات قليلة.

وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس العاملين بشركة المقاولون العرب بسيارة نقل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إلى 4 وفيات.

وينشر الموقع صور الضحايا، وجميعهم من أبناء محافظة الإسماعيلية.

صرحت بذلك مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، موضحة أن المتوفين هم “أيمن عسكر ورأفت حسين عمر وأحمد الجمل عبد الحكيم”.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 آخرين، وينشر صدى البلد الصورة الأولي للحادث.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة يفيد مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي المنايف أمام شركة الكهرباء.

من جانبها كشفت مصادر أن الميكروباص تابع لشركة المقاولين العرب، وتم إبلاغ مركز مدينة ابوصوير للمشاركة فى تقديم خدمات الإنقاذ لضحايا الحادث.

كما تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

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