عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

الحادث المروع
الحادث المروع

شهدت محافظة الاسماعيلية، حادثا مأساويا، أمس الخميس، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بالقرب من منطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية قبل الإفطار بساعات قليلة.

الصورة الأولي لحادث مصرع وإصابة 12 عاملا بالمقاولين العرب بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس العاملين بشركة المقاولون العرب بسيارة نقل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إلى 4 وفيات.

وينشر الموقع صور الضحايا، وجميعهم من أبناء محافظة الإسماعيلية.

 

صرحت بذلك مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، موضحة أن المتوفين هم “أيمن عسكر ورأفت حسين عمر وأحمد الجمل عبد الحكيم”.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 آخرين، وينشر صدى البلد الصورة الأولي للحادث.


وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة يفيد مصرع  4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي المنايف أمام شركة الكهرباء.

 

من جانبها كشفت مصادر أن الميكروباص تابع لشركة المقاولين العرب، وتم إبلاغ مركز مدينة  ابوصوير للمشاركة فى تقديم خدمات الإنقاذ لضحايا الحادث.

 

كما تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

IMG-20230414-WA0076
IMG-20230414-WA0076
IMG-20230414-WA0075
IMG-20230414-WA0075
IMG-20230414-WA0072
IMG-20230414-WA0072
IMG-20230414-WA0054
IMG-20230414-WA0054
IMG-20230413-WA0080
IMG-20230413-WA0080
IMG-20230413-WA0081
IMG-20230413-WA0081
IMG-20230413-WA0084
IMG-20230413-WA0084
IMG-20230413-WA0083
IMG-20230413-WA0083
IMG-20230413-WA0085
IMG-20230413-WA0085
IMG-20230413-WA0082
IMG-20230413-WA0082
المقاولون العرب محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية الاسماعيلية القاهرة الصحراوي الإسماعيلية ضحايا حادث تصادم طريق الاسماعيلية شركة المقاولون العرب محمود عاشور حادث تصادم سيارة طريق الإسماعيلية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

زكاة الفطر قيمتها 30 جنيها.. اثنان لا تجب عليهما و8 أشخاص تعطى لهم

بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

آخر جمعة في رمضان .. 4 ركعات تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

سعر الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة مصر للراليات الصحراوية

النباتات الطبية والعطرية كنوز صحراء مطروح لعلاج الأمراض.. شاهد

مصرع موظف أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

متى يفقد الدولار هيمنته على النظام النقدي الدولي؟.. 4 أسباب ترجح انخفاضه

سرج الخيول بمطروح تبث الرعب فى قلوب الأعداء.. تفاصيل

دار الإفتاء: الاستيلاء على السلع المدعَّمة واحتكارها حرام شرعا

ما حكم شراء السلع المدعومة من السوق السوداء؟.. الإفتاء تجيب

آر بوني جابرييل.. 15 معلومة عن ملكة جمال الكون 2022.. شاهد

ترشيحاتنا

أشعلت الغضب بالمملكة.. أحكام جديدة بشأن التعدي على صغيرة بالمغرب

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

علامات ليلة القدر وأفضل الدعاء فيها.. سر إخفائها

ضربة موجعة تورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

التنين الصيني يضرب العم سام.. الدولار ينسحب من الاحتياطي العالمي والعملات تتكالب عليه

المالية: الحراك التنموي غير المسبوق رفع حجم الناتج المحلى 7 أضعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصح قرار أخذته في حياتي.. صور مي كساب قبل وبعد العملية

اختبر قوة ملاحظتك.. 16 دائرة في صورة الوهم البصري الصعبة

سفرة رمضان| طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة والحلو أساور الست

ثقب في المحيط الهادي يهدد بحدوث زلزال مدمر في أمريكا.. تفاصيل

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ