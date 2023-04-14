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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج: طرد موظفي السفارة الروسية لمحاولتهم الحصول على تكنولوجيا متقدمة

النرويج
النرويج

قال رئيس المخابرات النرويجية المضادة إنجر هوجلاند، اليوم /الجمعة/ إن موظفي السفارة الروسية الذين تم الإعلان عن أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم أرادوا اقتناء التكنولوجيا النرويجية المتقدمة.

 

وقال المسئول النرويجي -في مؤتمر صحفي في أوسلو وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن موظفي السفارة "سعوا للوصول إلى التكنولوجيا النرويجية والسلع النرويجية."

 

كما زعم أن الدبلوماسيين الروس شاركوا في أنشطة المراقبة الإلكترونية وسعوا إلى إقامة والحفاظ على العديد من العلاقات في البلاد.

 

يذكر أنه تم إعلان، أمس الخميس، عن خمسة عشر موظفًا في السفارة الروسية في أوسلو أشخاصًا غير مرغوب فيهم. وبحسب وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، كان الدبلوماسيون الروس يقومون "بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي". وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن الدبلوماسيين الروس "مرحب بهم دائمًا في البلاد" وأن النرويج "تريد الحفاظ على علاقات دبلوماسية طبيعية مع روسيا".

روسيا وزيرة الخارجية النرويجية رئيس المخابرات النرويجية السفارة الروسية

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