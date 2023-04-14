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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. وريهام سعيد توجه رسالة إلي صناع عمل تحت الوصاية

الأهلي
الأهلي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نضج وعبقرية في الأداء.. ريهام سعيد توجه رسالة إلي صناع عمل تحت الوصاية

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلى الفنانة منى زكي بطلة مسلسل “تحت الوصاية”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت ريهام سعيد: “مش مصدقة ومش مستوعبة كم الشطارة والنضج والصدق وعبقرية الاداء، من كل قلبي شكرا مني زكي وكل صناع العمل ابداع بمعني الكلمة حتي الطفلة الي عندها سنتين فرح تاخد اوسكار”.

بصورة رومانسية| مؤمن زكريا يحتفل بعيد زواجه.. شاهد

احتفل مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، بعيد زواجه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر مؤمن زكريا صورة قديمة رومانسية برفقه زوجته، وعلق كاتبًا: “عيد زواجنا”.

محمد رمضان يروج للأغنية الدعائية الأولى من فيلم هارلي.. شاهد

روج الفنان محمد رمضان، لصدور الأغنية الدعائية الأولي من فيلم هارلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر محمد رمضان صورًا برفقه الفنانة مي عمر، من كواليس فيلم “هارلي"، وعلق كاتبًا: “انتظروا الأغنية الأولى من فيلم هارلي.. ميعادنا عيد الفطر بجميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح، هارلي.. أسيل”.

فرج عامر: أحمد عبد القادر باقي في الأهلي ولا صحة للعروض الروسية

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة انتقال أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، إلي نادي روسي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “أحمد عبد القادر باقي في الأهلي ولا صحة للعروض الروسية، خاصة أن روسيا أنديتها محظور مشاركتها في البطولات الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”.

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن غياب برونو سافيو وبيرسي تاو لاعبي النادي الأهلي، في مواجهة فاركو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب شوبير عبر “تويتر”: “غياب ساڤيو وبيرسي تاو عن قائمة الأهلي أمام فاركو بسبب نزلات البرد ساڤيو كان قريب جدا من المشاركه لأول مره بعد غياب طويل”.

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