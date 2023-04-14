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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم قدمهم رؤوف عبد العزيز بشكل مختلف أمام كاميرا ستهم

رؤوف عبد العزيز
رؤوف عبد العزيز

استطاع مسلسل ستهم للنجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، أن يخلق حالة لدى المشاهد، من خلال قضية هامة من قضايا المرأة في الصعيد، وخرج العمل بشكل فني مميز حتى يصل بالمشاهد لهذه الحالة.

 

وعلاوة على السيناريو الشيق للأحداث، تطلب مسلسل ستهم، توظيف عناصر التمثيل بشكل مغاير، لاسيما وأن العديد من الأدوار كانت جديدة ومختلفة على الممثلين، لكن المخرج رؤوف عبد العزيز، أدى مهمته في هذا الجانب بشكل رائع، وقدم العديد من نجوم العمل بشكل مختلف للمشاهد، خاصة أنه لديه قدرة كبيرة في فن إدارة وتوجيه الممثل، وتقديم للجمهور في شخصيات برا الصندوق بعيدا عن الاستسهال والنمطية.

 

روجينا

لم تكن مراهنة النجمة روجينا على دورها في المسلسل هي الوحيدة، فقد راهن عليها أيضا المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي قدم لها دورا غير من جلدها فنيا، حيث أدت دور المرأة التي تخرج من ثوب النساء وترتدي ثوب الرجال، شكلا وفعلا، حيث أدت دور ستهم باقتدار، وهو مغامرة ومخاطرة نجحت وجنيت ثمارها مع روجينا ورؤوف عبد العزيز.

روجينا

جهاد سعد

النجم السوري جهاد سعد، كان جديدا على الدراما الصعيدية، لكنه أدى الدور باقتدار، فكل المشاهد التي لعبها كانت مثقلة بالأداء المتقن، وهذا يتطلب التحضير الجيد للشخصية من قبل جهاد سعد، والتوجيه الجيد أمام الكاميرا وهذا ما فعله رؤوف عبد العزيز.

جهاد سعد

ياسين التهامي

شيخ المنشدين ياسين التهامي، كان توليفة العمل الناجحة من أشعار أغانيه وأناشيده التي ينجذب لها الملايين، ومن ناحية أخرى هي اكتشاف قدرته التمثيلية من خلال المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي قدمه لأول مرة كممثل على الشاشة.

ياسين التهامي

 

ومن بين الشخصيات التي لفتت الأنظار في مسلسل ستهم، هي شخصية «الدكتور حماد»، والذي قام بأدائه الفنان القدير جميل برسوم، حيث لعب دور محوري في المسلسل، لأنه يتعامل بزهد في الحياة ويكرس عمله من أجل خدمة أهل بلده الغلابة.

وبسبب أداء جميل برسوم لدور «الدكتور حماد»، ظن البعض أنه مستوحى من شخصية طبيب الغلابة (محمد عبدالغفار مشالي)، هذا الرجل الزاهد الذي كرس حياته لعلاج الغلابة بالمجان حتى صار طبيبهم.

جميل برسوم

آنا مينشيكوفا

هي ممثلة روسية حديثة العهد في الدراما المصرية، ولكنها لمعت بدور «ماشا» في مسلسل ستهم، حيث أدت شخصية الزوجة الثانية الأجنبية، بشكل لافت، وكأنها منغمسة في تفاصيل الواقع المصري بالمسلسل، وكانت أحدث اكتشافات المخرج رؤوف عبد العزيز.

آنا مينشيكوفا

واستطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، توظيف كل شيء في العمل بشكل يخدم الموضوع بشكل عام، خاصة أنه ترك بصمة فريدة في النواحى الإخراجية للعمل الدرامي، سواء في توظيف قدرات الممثلين بشكل احترافي، وهذا ما ظهر بشكل واضح في كل النجوم المشاركين في العمل، وحرصه الشديد على التصوير في مواقع حقيقة، من خلال  اختيار أماكن التصوير الخلابة في الصعيد، حيث ظهرت المناظر الطبيعية الجميلة للصعيد في أكثر من مشهد بواقعية تامة دون الاستعانة بديكورات.

 

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ستهم مسلسل ستهم روجينا جهاد سعد رؤوف عبد العزيز ياسين التهامي جميل برسوم آنا مينشيكوفا المخرج رؤوف عبد العزيز

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