الوادي الجديد .. مصرع شخص بحادث سير في الخارجة

لقي شخص مصرعه، اليوم، في حادث سير بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بمصرع صبري عبد الرحمن آدم حسنين، 60 عاماً، بعد اصطدامه بسيارة قبلي البرامودي بمركز الخارجة وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة لمستشفى الخارجة التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتهاء التصاريح اللازمة ومعرفة أسباب الحادث.