مجدي عاشور: شهر رمضان هدية من الله للإنسان

قال العالم الفقيه مجدي عاشور، إننا يجب أن نستغل شهر رمضان بكل الطرق، متابعا أن شهر رمضان فرصة ويجب علينا ان نستغلها والتقرب إلى الله.

وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج "أما بعد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شهر رمضان بمثابة هدية من الله عز وجل، ويجب أن نستقبلها بحب وفرحة.. شهر رمضان يأتي لرفع الدرجات ومحو السيئات".

واستشهد بقول رسول الله :"(إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا".

وأكمل مجدي عاشور: "رمضان يأتي لتغيير نمط وأسلوب حياة الإنسان، مستشهدا بقول رسول الله :"إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ".