5 أمراض تهدد الرجال بضعف الخصوبة.. عالجها بسرعة

يعد ضعف الخصوبة من أكثر المشاكل الصحية التى تؤرق الرجال فى حين أنه يمكن الوقاية من الإصابة بها من خلال تجنب العوامل المسببة للإصابة بها.

وما لا يعرفه الكثير من الرجال أن إهمال علاج بعض الأمراض والمشكلات الصحية يؤثر على قوة الخصوبة لديهم ويجعلهم يعانون من الضعف وعدم التمكن من الإنجاب.

ووفقا لما جاء فى موقع كليفند كلينك فإن هناك 5 أمراض عندما تصيب الرجال تهددهم بضعف الخصوبة.

أمراض الأوعية الدموية: يمكن أن ينسد تدفق الدم للجهاز التناسلي الذكري أو يضيق نتيجة لأمراض الأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين.

الاضطرابات العصبية مثل التصلب المتعدد: يمكن أن تتضرر الأعصاب التي ترسل نبضات إلى الجهاز التناسلي للرجل من السكتة الدماغية أو مرض السكري أو أسباب أخرى.



الصدمة: يمكن أن تساهم الإصابة في بعض المناطق فى الجسم فى ظهور مشاكل ضعف الخصوبة.

يمكن أن تسبب الأمراض المزمنة وبعض الأدوية وحالة تسمى مرض بيروني ضعف الخصوبة وقد تكون عمليات سرطان البروستاتا والمثانة والقولون من العوامل المساهمة.



الحالات النفسية: تشمل الإجهاد والاكتئاب ونقص التحفيز من الدماغ وقلق الأداء وغيرها الكثير من المشكلات النفسية.