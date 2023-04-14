بالأرقام.. إنجازات الأوقاف في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/ 2023

حققت وزارة الأوقاف المصرية عددًا من الإنجازات خلال الفترة من 1 يوليو 2022م حتى 31 مارس 2023م من أهمها :

إنجازات وزارة الأوقاف

خطة دعوية غير مسبوقة خلال شهر رمضان 1444هــ، أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية مارس 2023م.

وكذلك العمل على تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادة (400) جنيه في بدل صعود المنبر، وتنفيذ (239) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا لعدد (25964) إمام وواعظة وإداري.

كذلك ترجمة المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، وإصدار (27) مؤلفًا ومترجمًا، وافتتاح (1012) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا وفرش (2444) مسجدًا.

أكثر من (305) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع، و(1123) طنًّا لحوم الأوقاف لمليون ومائة وثلاثة وعشرين ألف أسرة، وأكثر من مليون ونصف المليون جنيه مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصداراته.

أعضاء القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة، انطلقت تنطلق سبع قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (الأقصر – قنا – الإسكندرية – السويس – بورسعيد – القليوبية - الفيوم)، اليوم الجمعة 14/ 4/ 2023م، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " كيف نستقبل ليلة القدر ".

وقد أكد علماء الأزهر والاوقاف أن من أعظم ما اختص الله (عز وجل) به الأمة المحمدية ليلة القدر، فهي تاج الليالي، ودُرَّة الأزمان، تغمر الكون بضيائها، وتعمر القلوب بحبها، وتتفرد بالأجر العظيم والخير العميم، حيث جعلها الحق سبحانه أفضل من ألف شهر، عبادةً وقُربًا، وثوابًا وأجرًا، يقول الحق سبحانه: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ *سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"، وأن ليلة القدر هي ليلة الشرف والعز والكرامة، فقد أنزل الله تعالى فيها خير كتبه على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد (صلوات ربي وسلامه عليه)، يقول سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما): "أُنْزِل الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نُجُومًا-أي: مفرقًا- فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً".

كما أوضحوا أن ليلة القدر هي الليلة المباركة، التي يقدِّر الله تعالى فيها أعمال العباد وآجالهم وأرزاقهم، يقول سبحانه: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ"، ومن مظاهر بركتها أن الله (عز وجل) يغفر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، لذلك فإن المحروم هو من حُرم بركتها وفضلها، يقول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ"، مشيرين أن من بركات ليلة القدر نزول الملائكة فيها وفي مقدمتهم الأمين جبريل (عليه السلام)، لتمتلئ الأرض نورًا وسكينة، حيث يقول سبحانه: "َنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "المَلائِكَةُ تِلْكَ اللَّيْلَة أَكْثَرُ فِي الأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الحَصَى"، وهي ليلة السلام والأمان من بدايتها حتى مطلع الفجر، يقول سبحانه: "سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"، وفي ذلك دعوة لنشر السلام في الأرض في هذه الليلة المباركة وغيرها من الليالي، حتى يعم الخير، ويتحقق الاستقرار، والإخاء بين بني الإنسان، وليلة القدر هي ليلة العفو الإلهي، فعن أم المؤمنين عَائِشَةَ (رضي الله عنها) أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَدْعُو؟ قَالَ: "تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".

كما أشاروا إلى أنه وإذا كانت ليلة القدر هي ليلة العفو الإلهي، فعلينا أن نُعدَّ - أنفسنا لها بالحرص على قيام الليل، وقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، وأن نستقبلها بالعفو والصفح والتسامح، وتجاوز الخلافات؛ فإن الشقاق يجلب الشرور ويمحق البركات، فقد خرج نبينا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ المُسْلِمِينَ (اختلفا وتنازعا)، فَقَالَ (صلى الله عليه وسلم): "إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ألا أخبرُكُم بأفضلَ من دَرجةِ الصِّيامِ والصَّلاةِ والصَّدَقةِ؟ قالوا: بلَى، قال: صلاحُ ذاتِ البينِ؛ فإنَّ فسادَ ذاتِ البينِ هيَ الحالِقةُ"، ويقول (عليه الصلاة والسلام): "دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ، هِيَ الحَالِقَةُ، لا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشِّعرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الجنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلَا أُنبِّئكُمْ بِمَا يُثبِّتُ ذَلِكَ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ".

كما أكدوا أنه مما لا شك فيه أن الجزاء من جنس العمل، فإذا كنا نتعرض لرحمة الله تعالى في هذه الليالي المباركة، فعلينا أن نتراحم فيما بيننا، فمن لا يَرحم لا يُرحَم، والراحمون يرحمهم الرحمن، والتراحم سلوك وعمل؛ يستوجب التعاون والتكافل، وأن يأخذ قوينا بيد ضعيفنا، وغنينا بيد فقيرنا، موقنين بأن ما أنفق من خير فإن الله (عز وجل) سيخلفه ويضاعفه، حيث يقول الحق سبحانه: "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".

فما أحوجنا إلى اغتنام ما بقي من شهر رمضان عبادة واجتهادًا ونفعًا للناس؛ التماسًا لليلة القدر، وطمعًا في ثوابها؛ فإنها تُكسب من أحياها قدرًا عظيمًا، وتزيده شرفًا عند الله تعالى، وما أجمل أن نتخذ من تلك الليلة المباركة عهدًا جديدًا لتجديد التوبة ولزوم الاستغفار، وتقويم النفس، وحملها على فعل الخيرات، وترك المنكرات، حيث يقول الحق سبحانه: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ"، ويقول سبحانه: "سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ".

هذا وقد شارك في القافلة كل من:

أولًا: قافلة مديرية أوقاف الأقصر.

1.الشيخ /صلاح نور عبدالعال - وكيل المديرية - ساحة الشيخ الطيب – بندر الأقصر

2.الشيخ/ حجاج أحمد محمدين محمد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - علي القرافي– بندر الأقصر

3.الشيخ / بدوي محمد سيد أحمد - إمام وخطيب - أبو عياد– بندر الأقصر

4.الشيخ/ مدحت عبد الستار محمد موسى -واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - عمرو بن العاص بالكرنك– بندر الأقصر

5.الشيخ/ علي حمدي نوبي-وإمام وخطيب - صلاح الدين– بندر الأقصر

6.الشيخ/ رمضان عبد الله موسى سعيد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - محسب– بندر الأقصر

7.الشيخ/أبو الحسن محمد حامد - إمام وخطيب - أحمد النجم– بندر الأقصر

8.الشيخ/ سيد مصطفى الغول السيد محمد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - أبو الحجاج– بندر الأقصر

9.الشيخ/ يوسف محمد عبدالعزيز- إمام وخطيب - فاطمة الزهراء- بندر الأقصر

10.الشيخ/ أحمد محمد حسن عطيتو - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - العتيق العوامية– بندر الأقصر

ثانياً : مديرية أوقاف قنا:

1.د/أحمد أبو الوفا محمد - مدير الدعوة - مسجد ناصر- شارع 26 يوليو- بندر قنا

2.الشيخ / محمد حسن فارس محمد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد سعيدة - الشنهورية- بندر قنا

3.الشيخ/ مصطفى مجدي العبودي - إمام وخطيب - مسجد التحرير - شارع 26 يوليو- بندر قنا .

4.الشيخ / حسب الله بدري حساني حسين - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد بلبص - مدينة العمال- بندر قنا .

5.الشيخ/علاء أحمد محمود - إمام وخطيب - مسجد سعودي - الشنهورية- بندر قنا

6.الشيخ / بدر عامر محمد محمود - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد محمد عمر - بندر قنا .

7.الشيخ/عمر الطيب عبد الراضي - إمام وخطيب - مسجد سيدي عمر - بندر قنا

8.الشيخ / عمر أبو الحمد محمد محمد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد النصر الأهلي - الشئون- بندر قنا .

9.الشيخ/أحمد محمد ريان - إمام وخطيب - مسجد الكبير الحصواية - بندر قنا

10.الشيخ / عبادي محمد عبادي عارف - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد الشيخ محمد عويضة - الشئون- بندر قنا

ثالثًا : مديرية أوقاف الإسكندرية:

1.الشيخ / هاشم سعد الفقي - مدير الدعوة - مسجد الرحيم - المنطقة الثانية

2.الشيخ / محمد عبد الكريم محمد إسماعيل - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد العتيق - جوار بنك الاسكان

3.الشيخ / محمد عبد العزيز بدوي - إمام وخطيب - نور الإيمان - مساكن المنخفض

4.الشيخ / أحمد محمد محمد علي سعد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد اللطيف الستار - بجوار مجمع الإمام الشعراوي

5.الشيخ / عبدالله محمد عبد الحميد درويش - إمام وخطيب - مسجد التوحيد - جوار الجامعة اليابانية

6.الشيخ / يسري محمد عبد الحميد حسن - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد المدينة المنورة - مساكن المنخفض

7.الشيخ / عبد الفتاح مبروك محمد مبروك - إمام وخطيب - مسجد الفتح الإسلامي - مساكن 1200

8.الشيخ / محمد موسى دياب درة - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد الزهراء - مساكن حسن علام

9.الشيخ / أيمن عبد الكريم محمد عبد الباقي - إمام وخطيب - مسجد الإسراء - أمام مساكن حسن علام

10.الشيخ / عبد العزيز عبد الله عبد العزيز - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد عبد الرحمن بن عوف- الحي الثالث

رابعًا : مديرية أوقاف السويس:

1. الشيخ/ماجد راضي فرج - مدير المديرية - سيد الشهداء حمزة - الصباح

2. الشيخ / عبد المحسن لطفي عبد المحسن - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - سيدى عبد الله الأربعين - ميدان الأربعين

3. الشيخ/محمود السعيد محمد - إمام وخطيب - الجامع الكبير - السلام 1

4.الشيخ / محمد عبد القادر أحمد المراوي - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الرحمة - الملاحة

5.الشيخ/شاهر محمد شكري - إمام وخطيب - الفتح - تعاونيات الدلتا

6.الشيخ / حسن عبد الرحمن حسانين - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - عمر بن الخطاب - تل القلزم

7.الشيخ/عبد الله حمدي عاشور - إمام وخطيب - المدينة المنورة - حي المدينة

8.الشيخ / محمود نجيب عرفه إبراهيم الغندور - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - السراج المنير - منطقة زرب

9.الشيخ/أحمد عبد الباري جده - إمام وخطيب - الحسين - الأمل

10.الشيخ / محمود عادل علي محمود - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - زيد بن حارثة – العبور

خامساً : مديرية أوقاف بورسعيد:

1.الشيخ / مسعد يوسف فتحي مصطفى - مدير الدعوة - العباسي – الشرق

2.الشيخ / عبد الرحمن محمد محمود الصياد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الرحمة– الشرق

3.الشيخ / محمد أحمد علي حامد - إمام وخطيب - التوفيقي– الشرق

4.الشيخ / محمد إبراهيم لطفي السيد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - السلام– الشرق

5.الشيخ / عبد الله جاد أحمد الإمام - إمام وخطيب - الشاطئ– الشرق

6.الشيخ / أحمد عبد الله محمد محمود - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الدمياطي– الشرق

7.الشيخ / محمد مسعد المليجي - إمام وخطيب - الإحسان– الشرق

8.الشيخ / أحمد السيد السعيد السيد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - التوكيلات الملاحية– الشرق

9.الشيخ / خالد عبده محمد علي سباع - إمام وخطيب - مريم– الشرق

10.الشيخ / أحمد أبو المعاطي محمود أبو المعاطي - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - صالح سليم– الشرق

سادساً : مديرية أوقاف القليوبية:

1.الشيخ / عبدالرحمن رضوان عبد الرحمن - مدير الدعوة - الرحمن الرحيم (توشيبا) - الطريق الزراعي

2.الشيخ / عبد الله كارم أحمد محمد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الحاج مرزوق - الحرس الوطني

3.الشيخ /محمد أحمد عبدالغني دغيدي - إمام وخطيب - الشامخية - الشدية - بنها

4.الشيخ / أحمد إبراهيم الدسوقي محمود - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - إبراهيم مرسي - الاهرام

5.الشيخ /شريف محمد لبيب زايد - إمام وخطيب - الأشراف - الأهرام – أمام النجدة

6.الشيخ / محمد أيمن محمد عبد الوهاب - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - العطار - الأهرام بجوار مستشفى الايمان الخيري

7.الشيخ /فريد متولي إبراهيم المسلماني - إمام وخطيب - عبد الفتاح قمر - غرب الاستاد

8.الشيخ / محمود محمد فرج محمد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - عبد المنعم رياض - المنشية

9. الشيخ /أبو الحسن السيد السيد حجاج - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب - بجوار التامين الصحي

10.الشيخ / خضر محمد خضر يوسف - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - القاضي - المنشية بجوار سجن بنها

سابعاً : مديرية أوقاف الفيوم:

1.الشيخ / يحيى محمد محمد شعبان - مدير الدعوة - ناصر الكبير - شارع الورشة.

2.الشيخ / علي عمر علي روبي - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - المعلق - بندر الفيوم.

3.الشيخ / جمعة عبدالفتاح محمد السيد - إمام وخطيب - الصباحية - السهراية.

4.الشيخ / رجب عيد علي مصطفى - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - المحافظة- البخاري .

5.الشيخ / عمرو سلامة السيد مأمون - إمام وخطيب - قايتباي – المطافي.

6.الشيخ / أحمد رمضان عبد الفتاح عبد الجواد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - نعيمة شرابي - شارع الحرية.

7.الشيخ / سامح عويس رمضان إبراهيم - إمام وخطيب - دار رماد الشرقي - دار رماد.

8.الشيخ / ياسر محمد أحمد محمد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الروبي - حي الروبي.

9.الشيخ / أحمد محمد رمضان سرحان - إمام وخطيب - عبد الله وهبي - بندر الفيوم

10.الشيخ / حسن علي محمد خليفة - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - أبو جراب - بندر الفيوم.