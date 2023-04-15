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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور صادم ومحزن للنجم العالمي جاك نيكلسون بعد عامين من الغياب

ظهور صادم ومحزن للنجم
ظهور صادم ومحزن للنجم العالمي جاك نيكلسون بعد عامين من الغي

ظهر النجم العالمي "جاك نيكلسون " في حالة يرثا لها ، بعد أن شوهد في أحد الأماكن العامة لأول بعد غياب دام لـ 18 شهرًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، لم  يظهر الأسطورة الفنية والذي يبلغ من العمر ، 85 عامًا ، في مكان عام  منذ ما يقرب من عامين - مع مخاوف من أنه أصبح "منعزلاً" ويخشى الأصدقاء أنه "سيموت وحيدًا".

ظهور صادم ومحزن للنجم العالمي  جاك نيكلسون بعد عامين من الغياب

لكن هذا الأسبوع ، خرج الممثل العالمي من منزله  الذي يبلغ قيمته  10 ملايين دولار في بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا، وبدا واقفاً على قدميه المتورمتين على شرفة خشبية.

ارتدى الممثل قميصًا فضفاضًا بلون الخوخ وسراويل رياضية زرقاء داكنة ، مع جواربه الرمادية الظاهرة على قدميه ، وشعره الرمادي الطويل ولحية متطابقة غامضة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف من   يناير  الماضي ،   بأن الممثل أصبح "منعزلاً" ، لأن "أيامه الاجتماعية قد ولت منذ زمن بعيد".

ظهور صادم ومحزن للنجم العالمي  جاك نيكلسون بعد عامين من الغياب

وفي ذلك الوقت كان  الناس يتمنون فقط أن يخرج من المنزل ويظهر ليخبرهم كيف - أو على الأقل يطمئن الناس أنه بخير.

كانت آخر مرة شوهد فيها جاك في العلن في إحدى مباريات لوس أنجلوس ليكرز في أكتوبر 2021 ، مرتديًا قناعًا ونظارة شمسية بينما كان جالسًا بجانب ابنه.

وأفاد  أحد  المصدر الذي لم يذكر اسمه أن  عقل الفنان العالمي اصابه الخرف، على الرغم من أن الممثل لا يزال في حالة جيدة جسديًا.

جاك نيكلسون النجم العالمي جاك نيكلسون غياب الأسطورة الفنية

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