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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أب يستغيث بوزارة التضامن لصرف معاش تكافل وكرامة لأبنائه من ذوى الهمم

صدى البلد

ناشد المواطن محمد وهبى فهيم عبد الكريم ، المقيم مركز المنشاة العمارى التابعة لمحافظة الأقصر، في رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد ، وزارة التضامن الإجتماعي ، مساعدة في صرف معاش تكافل وكرامة لأسرته .

يقول فى رسالته : انا أبلغ من العمر 49 عاما ، وأعاني من مرض الغضروف وكنت أصرف معاش تكافل وكرامة لكنه توقف ، ولديه من الأبناء ثلاثة من ذوى الأحتياجات الخاصة ، نورهان وتبلغ من العمر 13 عاما وتعانى من إعاقة بصرية وهى الوحيد التى تصرف معاش، أما عبد الله البالغ من العمر 6 سنوات ويعانى من إعاقة بصرية ايضا و قدمت له علي معاش عده مرات وجاء رد بالأستحقاق منذ 2018 ولكن لم أتمكن من استلام الفيزا لصرف معاشة حتى الآن ، و أبنتى مريم تبلغ من العمر 10 سنوات وتعانى من صرع وقدمت لها على معاش و جاء الرد بأحقيتها ولكنها ايضا حتى الآن لم تستلم فيزا لتتمكن من صرف معاشها .

وأضاف : حتى زوجتى، كانت تصرف معاش ولكنة توقف دون سبب ، ونحن فى أمس الحاجه لهذه المعاشات .

وأشار: “قدمت شكاوى على النت كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار،  ولا اقدر علي العمل واعيش علي فضلات الناس”.
وتابع : "نحن في أمسّ الحاجة إلى هذا المعاش؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية".

وناشد وزيرة التضامن الإجتماعي، ومحافظ الأقصر، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر ، النظر إلى حالتها وحال أسرتة بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لاعانتهم على صعوبات الحياة.


رقم فيزا محمد وهبى المتوقف 5226007904231554
رقم فيزا السيده صفاء المتوقفة 6377852027619457
للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01118138003
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الاقصر ذوي الاحتياجات الخاصة وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة صعوبات الحياة

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