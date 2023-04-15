محافظ الوادى الجديد: دراسة إمكانية توصيل الغاز الطبيعى للمناطق المطورة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحدة التطوير الحضري بدراسة إمكانية توصيل الغاز الطبيعي للمناطق التي تم الانتهاء من تطويرها وتخطيطها، وسرعة ردم وإعادة تأهيل الطرق بعد أعمال توصيل المرافق والغاز الطبيعى، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والشركة القابضة للغازات وشركة طاقة عربية.

وأكد الزملوط، أن المرحلة الثانية تضم كافة أحياء المدينة المتبقية والتي تتوافق مع الاشتراطات الفنية لتوصيل الغاز الطبيعي، وكذلك تحويل كافة المخابز علي مستوي المدينة، وذلك عقب الانتهاء من تركيب محطة التحويل الدائمة والتي تبلغ سعتها 2500 م3.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد تعد أول محافظة صحراوية يصل إليها الغاز الطبيعي حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بتوصيل الغاز الى 7 آلاف أسرة، ومن المخطط بالمرحلة الثانية توصيله إلى 14 ألف أسرة بمدينة الخارجة بتقنية الغاز المضغوط بقيمة 150 مليون جنيه.