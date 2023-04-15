تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة طقس اليوم السبت طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

لفتت هيئة الأرصاد الجوية. إلى أن متوقع أن تشهد البلاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

واضاف التقرير ، أن الأرصاد تتوقع أنه يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، محذرة من حالة الطقس ليلا حيث يميل للبرودة على أغلب الأنحاء .

وتابع التقرير أن الأرصاد كشفت عن أنه هناك نشاط متوقع للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى نشاطها أحياناً على جنوب سيناء والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت



تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة مئوية نهارًا، 13 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 25 درجة مئوية نهارًا، و16 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و11 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.

- القاهرة العظمى 29، الصغرى 16

- العاصمة الإدارية العظمى 29، الصغرى 16

- 6 أكتوبر العظمى29، الصغرى 15

- بنهــــا العظمى29، الصغرى 16

- دمنهور العظمى 27، الصغرى 16

- وادي النطرون العظمى 28، الصغرى 15

- كفر الشيخ العظمى28، الصغرى 16

- المنصورة العظمى 28، الصغرى 15

- الزقازيق العظمى 29، الصغرى 16

- شبين الكوم العظمى 28، الصغرى 16

- طنطا العظمى 28، الصغرى 15

- دمياط العظمى25، الصغرى 14

- بورسعيد العظمى 24، الصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 29، الصغرى 13

- السويس العظمى 29، الصغرى 15

- العريش العظمى 25، الصغرى 13

- رفح العظمى 24، الصغرى 12

- رأس سدر العظمى 28، الصغرى 16

- نخل العظمى 25، الصغرى 13

- كاترين العظمى 22، الصغرى 11

- الطور العظمى 29، الصغرى 17

- طابا العظمى 27، الصغرى 15

- شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 20

الإسكندرية العظمى 25، الصغرى 15

- العلمين الجديدة العظمى 25، الصغرى 14

- مطروح العظمى 24، الصغرى 13

- السلوم العظمى 29، الصغرى 16

- سيوه العظمى 31، الصغرى 14

- رأس غارب العظمى 30، الصغرى 21

- الغردقة العظمى 31، الصغرى 20

- سفاجا العظمى 31، الصغرى 20

- مرسى علم العظمى 30، الصغرى 22

- شلاتين العظمى 29، الصغرى 20

- حلايب العظمى 27، الصغرى 22

- أبورماد العظمى 26، الصغرى 21

- رأس حدربة العظمى 27، الصغرى 19

- الفيوم العظمى 30، الصغرى 15

- بني سويف العظمى 30، الصغرى 15

- المنيا العظمى 32، الصغرى 16

- أسيوط العظمى 32، الصغرى 16

- سوهاج العظمى 33، الصغرى 17

- قنا العظمى 33، الصغرى 18

- الأقصر العظمى 34، الصغرى 20

- أسوان العظمى 34، الصغرى

- الوادي الجديد العظمى 35، الصغرى 18

- أبوسمبل العظمى 33، الصغرى 20